Torre Annunziata. Camera Penale: scontro sulle liste, esclusi due candidati

Sono stati esclusi Paola Astarita (perchè presidente della sezione locale del LaPec) e Donato De Paola (non ritenuto in regola con le quote associative), mentre è stato ammesso Michele Riggi, dimissionario dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche se "poche ore prima della candidatura". "Dando prova di grande signorilità - scrive il presidente Balzano - non abbiamo deliberato l’inammissibilità della candidatura, concedendo la correzione dei vistosissimi errori e delle violazioni statutarie".



"Il LaPec - afferma Schettino - è un'associazione culturale, non forense, di cui fanno parte quattro membri del direttivo della Camera Penale che hanno firmato il provvedimento, mentre De Paola era in regola. Non andavano esclusi, ma eviteremo di fare ricorsi. Su Riggi non esistono problemi: si è dimesso in tempo. Le valutazioni sono state quantomeno superficiali". "Sono dispiaciuta - dice Paola Astarita - non tanto per la mia ingiusta esclusione, quanto per le discussioni in corso, perché in questo modo non passa il messaggio di unità della categoria".

Ecco le due liste complete.



Con Balzano ci sono Renato D'Antuono, Salvatore Barbuto, Flavio Bournique, Teresa Cesarano, Massimo Loffredo, Luisa Nastri, Francesco Romano e Massimiliano Sartore, con i probiviri Gustavo Pansini, Gennaro Malinconico, Danilo Di Maio, GiovanBattista Pane e Ambra Somma.



Con Schettino e Penalisti Uniti, invece, si sono candidati Maria Macera, Gennaro Ausiello, Domenico Di Casola, Simonetta Vitiello, Michele Riggi, Ferdinando Striano, Roberto Attanasio e Gennaro Maresca, con i probiviri Antonio Cirillo, Giuseppe Petrosino, Guido Sciacca, Alfonso Abagnale e Michele Polese.

