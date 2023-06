Capri, al via «Le Conversazioni» con Jovanotti: la 18° edizione dedicata al tema «Il Viaggio/Journey»

«Le Conversazioni», il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini dopo gli incontri di New York e Roma, torna a Capri con i grandi protagonisti della cultura contemporanea. Ospite d’eccezione di questa 18ª edizione sarà Lorenzo Jovanotti per la prima volta al festival di Capri. Il tema scelto per il 2023 è quello de Il Viaggio/Journey che sarà affrontato in ogni possibile accezione e Monda ne condividerà i diversi aspetti con tutti gli ospiti di questa edizione.

In occasione degli appuntamenti di Capri, gli ospiti protagonisti hanno scritto un proprio contributo per il Festival sul tema dell’anno. I testi saranno letti dagli autori stessi e distribuiti al pubblico in apertura di ogni appuntamento.

Appuntamenti a Villa San Michele – Anacapri (ore 19)

Domenica 25 giugno aprirà la 18ª edizione caprese de Le Conversazioni Massimiliano Virgilio, romanziere, sceneggiatore, documentarista e autore radiofonico italiano. Ha scritto diversi romanzi, tra i quali L’americano (Rizzoli, 2017) e Le creature (Rizzoli, 2020), entrambi vincitori di diversi premi letterari internazionali. Nel 2021 ha ricevuto la nomination ai Nastri d’argento per il soggetto del film Rosa, Pietra, Stella. Il suo ultimo romanzo è Il tempo delle stelle, pubblicato nel 2023 da Rizzoli.

Lunedì 26 giugno sarà ospite del festival la scrittrice e giornalista italiana, di origine somala, Igiaba Scego, che si occupa principalmente di tematiche di migrazioni e di culture e letterature africane. Tra i suoi romanzi, La mia casa è dove sono (Rizzoli, 2010) le è valso il premio Mondello nel 2011 e La linea del colore (Bompiani, 2020) ha vinto il premio Napoli nel 2020. Il suo ultimo libro, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023), è candidato al premio Strega 2023.

A chiudere gli appuntamenti a Villa San Michele, martedì 27 giugno, sarà Vanessa Roghi storica, autrice televisiva e scrittrice italiana che si occupa in particolare di tematiche inerenti la storia della scuola e di nuove generazioni. Fra i suoi libri più recenti Eroina (Mondadori, 2022) in cui affronta il problema della droga, e Mia patria sono gli oppressi una storia illustrata di Don Milani, appena pubblicata da Momo (maggio 2023).

Appuntamenti a Piazzetta Tragara - Capri (ore 19)

Da mercoledì 28 giugno il festival torna come ogni anno a Piazzetta Tragara dove Lorenzo Jovanotti, intervistato da Antonio Monda, si racconterà attraverso il tema de Il Viaggio/Journey.

Giovedì 29 giugno a dialogare con Monda e con il pubblico caprese sarà il romanziere e giornalista britannico Hari Kunzru autore tra gli altri di L’imitatore (Einaudi, 2003), per il quale è stato nominato da Granta tra i migliori giovani scrittori britannici, La danza di Leela (Einaudi, 2007), Notable Book of the Year per il New York, Le mie rivoluzioni (Einaudi, 2011). Nel 2013, il suo racconto Memory Palace è diventato soggetto di una rappresentazione realizzata da numerosi illustratori, graphic designer e tipografi per il pubblico del Victoria and Albert Museum di Londra. Il suo ultimo lavoro, Lacrime bianche, è stato pubblicato in Italia da Saggiatore nel 2018.

La scrittrice americana Katie Kitamura sarà protagonista dell’incontro di venerdì 30 giugno. Autrice di Gone to the Forest e di Knock-out entrambi finalisti al New York Public Library’s Young Lions Fiction Award, rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Tra i suoi romanzi più noti pubblicati in Italia da Bollati Boringhieri Una separazione (2017) e Tra le nostre parole (2022) finalista al National Book Award e al Joyce Carol Oates Prize nel 2021, è stato nominato dal New York Times tra i cinque migliori romanzi dello stesso anno.

L’autore statunitense Joshua Cohen, premio Pulitzer nel 2022, sarà il protagonista della conversazione di sabato 1 luglio. È stato definito dal New York Times «uno dei più importanti scrittori americani» e “straordinario ricercatore in prosa, sicuramente uno dei più prodigiosi romanzieri americani” dal New Yorker. Ha ricevuto il Matanel Prize in Israele nel 2013 e nel 2017 è stato nominato tra i migliori giovani scrittori americani di Granta. Autore dei romanzi pubblicati in Italia da Codice Edizioni Un’altra occupazione (2018), Libro dei numeri (2019) e I Netanyahu (2022) con cui ha vinto il National Jewish Book Award for Fiction nel 2021 e gli è valso il premio Pulitzer nel 2022.

John Banville romanziere e giornalista irlandese già vincitore del Man Booker Prize, chiuderà il festival domenica 2 luglio. Noto anche con lo pseudonimo Benjamin Black sotto il quale ha scritto cinque romanzi. Il suo libro La spiegazione dei fatti è stato finalista per il Booker Prize nel 1989, pubblicato in Italia da Guanda (1991), mentre Il mare ha vinto il Man Booker Prize nel 2005 (Guanda, 2006). Nel 2011 ha ricevuto il Franz Kafka Prize. Il suo ultimo romanzo è Il dubbio del killer (Guanda, 2022).

Il programma generale de Le Conversazioni conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni.

Un infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi oltre 280 ospiti e che, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Roma, Napoli, Capri, Palermo e dal prossimo autunno anche a Milano e Parigi.

Molti i nomi di protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte alle passate edizioni de Le Conversazioni, tra cui Jonathan Franzen, Zadie Smith, Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Salman Rushdie, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica Jong, Wole Soyinka, Patty Smith, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Vendela Vida, Dave Eggers, Helen Oyeyemi, Ian Buruma, David Mamet e molti altri. E tra gli italiani: Pupi Avati, Claudio Magris, Alessandro Baricco, Mario Martone, Paolo Mieli, Alessandro Piperno, Roberto Saviano, Paolo Sorrentino.

