Il Goethe Institut recensisce gli autori tedeschi con la Lineascritta

Dieci video racconti per la scoperta o la riscoperta degli autori della letteratura tedesca, tra contemporanei e due grandi classici, Mann e Brecht. Nasce la collaborazione tra il Goethe-Institut Neapel e la “Lalineascritta - Laboratori di Scrittura”, “Ti dico un libro”, un progetto di critica letteraria digitale dal 29 marzo al 31 maggio, ogni lunedì, sulla pagina Facebook del Goethe-Institut Neapel.

Dieci i libri e i dieci lettori, allievi de Lalineascritta, una delle più antiche scuole di scrittura d'Italia, nata a Napoli nel 1993 e diretto dalla scrittrice Antonella Cilento, per dieci video recensioni: scopriremo insieme come è cambiata la Germania raccontata dagli autori di lingua tedesca negli ultimi due anni. Ci immergeremo in avvincenti storie familiari – in città o in campagna – in destini di migrazione, in ambienti perturbanti, collocati in un futuro lontano, eppure molto vicino a noi.

Ma quindi è vero che i giovani leggono di meno? Da una ricerca condotta a Napoli abbiamo rilevato che molti giovani – e anche meno giovani – affollano le aule (in questo momento virtuali) dei corsi di scrittura.

Nonostante la pandemia il numero di lettori forti non è calato. Perché la letteratura ci affascina come, anzi più di prima? Come descrivono gli autori la società del presente? Quali sono i temi che si intersecano nella letteratura in un confronto tra il Nord e il Sud Europa? Domande che troveranno risposta con “Ti dico un libro”.

