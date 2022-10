«L’istinto del gatto», la presentazione del libro di Sonia Sacrato al Teatro Instabile

Una nuova avventura di Cloe e del suo gatto Pablo. Sono passati sei mesi da quando la giovane insegnante di storia dell’arte è stata invischiata in un’indagine complessa… ora si lascia coinvolgere da Alex, il nipote di una sua cara amica, a ricostruire la storia di un violino abbandonato nel magazzino di una compagnia di spedizioni, rifiutato dal destinatario. La vicenda del violino assume contorni sinistri: l’uomo che doveva aiutarli a capire qualcosa sullo strumento viene ucciso poco dopo averli incontrati, fuori da un locale dove si esibiscono drag queen. Cloe riuscirà a risolvere questo ennesimo intrigo? Ci penserà Pablo anche questa volta?

Sonia Sacrato, padovana di nascita, ma napoletana di adozione, è autrice del bestseller “La mossa del gatto”, vincitore del premio per il miglior giallo dell’anno. Il 28 ottobre fa tappa a Napoli, alle 17:00 al teatro Instabile Napoli (vico Fico Purgatorio ad arco, 38), per la presentazione de “L’istinto del gatto” (Newton compton editori). Con lei ne discutono le giornaliste Pina Stendardo e Roberta D’Agostino. Le letture sono a cura di Gianni Sallustro.

«Diversi anni fa, a Torino dove il libro è ambientato - dice Sacrato - un conoscente mi mostrò un violino che aveva sottratto dal magazzino di uno spedizioniere. Era stato rifiutato dal destinatario e il mittente morto in carcere. Sono partita da lì e ho inventato il resto. Per le donne dei miei libri mi ispiro a tutte quelle donne che non rientrano nei canoni estetici standard, ma che emergono e non hanno nulla da invidiare alle bellissime. Sono felice di tornare a Napoli perché sta diventando un posto del cuore come Torino. Ha regalato a mia madre una speranza inattesa e io, quando arrivo in città, sono circondata da un affetto così forte che nemmeno so se me lo merito».

Durante la presentazione il pubblico potrà assaggiare la coccola culinaria preparata da Murzillo chic di Carmela Autiero: «Mi sono ispirata al libro – dice Autiero - Ho voluto creare un biscotto a forma di gatto che si rifà alla sagoma di Pablo, che nelle storie è fondamentale. Sto lavorando, con il mio Murzillo chic, per ideare cibi e prelibatezze che richiamino eventi culturali e altro, creando una linea personalizzata per tutte le situazioni».