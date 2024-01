Martedì alla libreria Ubik di Vico Equense incontro con la scrittrice Viola Ardone

Ripartono gli eventi culturali proposti dalla Libreria Ubik di Vico Equense. Il primo incontro del 2024 avrà un’ospite d'eccezione: Viola Ardone, che presenterà il suo ultimo libro «Grande Meraviglia», martedì prossimo alle ore 18, in Via Santa Sofia, sede della libreria. Dopo «Il treno dei bambini» ed «Oliva Denaro» Viola Ardone si avventura nella terra degli emarginati portandoci indietro nel tempo fino alla Legge Basaglia affrontando un tema che ancora oggi divide. Mercoledì alle ore 18.30 presso la Sala delle Colonne della Santissima Trinità sarà presentato il libro della dirigente Alberta Maresca, appassionata di storia e che nel suo ultimo libro porta alla luce la vita di «Nardo Antonio della Porta, padre del filosofo Giovan Battista», così recita il titolo. La narrazione dedica ampio spazio alle vicende della cittadina costiera, dall’economia marittima all’inserimento nel dinamismo sociale e culturale della Napoli della prima metà del Cinquecento. Chiude la settimana degli incontri la scrittrice Maria Rosaria Selo che sabato 20 gennaio alle ore 18.30, in libreria, presenterà il suo romanzo «Vincenzina ora lo sa». Maria Rosaria Selo racconta gli anni delle grandi contestazioni di piazza e degli scioperi nazionali, dei primi movimenti femministi e dei caschi gialli in cima ai cortei dando vita a una protagonista fiera e sfrontata: Vincenzina, che conosce il dolore ma guarda dritto il futuro. Gli incontri saranno moderati da Giovanna Starace, direttrice della libreria.