Pan, Lorenzo Gasparrini parla del rapporto tra uomo e femminismo

Si può essere uomo e femminista o è una contraddizione? Questa è la domanda che si pone Lorenzo Gasparrini, il filosofo femminista che sarà al Pan (Palazzo delle Arti di Napoli) martedì 22 novembre alle 16. L'incontro ha il patrocinio del comune di Napoli ed è organizzato dall'associazione “La Principessa Azzurra” in preparazione alla giornata contro la violenza sulle donne.

Punto di partenza è la riflessione su quelle forme di violenza di genere che sono classificate, da Amnesty International, come "esplicite" o "sottili" e coinvolge la riflessione sul patriarcato come problema non solo delle donne, ma dell’intera società, anche perché, come recita lo slogan social dello stesso Gasparrini, «non tutti gli uomini sono ignoranti quanto i maschilisti».

Molto attivo sui social, Gasparrini ha pubblicato numerosi saggi sul femminismo analizzato dal punto di vista maschile. Una tematica che ha suscitato un vivace interesse tra gli studenti, per cui il dibattito, introdotto dall'sssessora alle pari opportunità Emanuela Ferrante, sarà animato dagli studenti dei licei napoletani Mercalli e Mazzini e dell'ISS Rita Levi Montalcini di Quarto.

Per assistere all'incontro, in relazione alla capienza della sala, sarà data precedenza ai prenotati: attualmente tutti i posti risultano prenotati, pertanto l'accesso in sala sarà possibile in caso di defezioni dell'ultima ora.