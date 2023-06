Premio Ischia di Giornalismo 2023, nel segno dei podcast

Si inizia venerdì alle 12.30 col podcast dedicato ad uno dei temi di cronaca più attuali e cruciali: «Inviati di guerra. L’Ucraina vista dal fronte» su cui si confronteranno Corrado Zunino, il giornalista inviato di Repubblica sul fronte del conflitto che da mesi sta insanguinando Ucraina e Russia e che è rimasto ferito in un agguato di cecchini che uccisero il suo collaboratore ed Alessio Lasta, giornalista ed inviato di «Piazzapulita» il settimanale di attualità ed approfondimento di La 7; questo podcast sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook del Premio Ischia.

Alle 17.30 altro podcast di cui saranno protagonisti Sofia Pasotto, la giovane attivista per il clima dei canali social «telospiegasofia» insieme a Federico Taddia (autore del podcast «Bello Mondo») ed Enrico Pitzianti che cura la newsletter «Non scaldiamoci» del magazine Wired che saranno moderati da Valeria Sforzini, giornalista di Pianeta 2030 del Corriere della Sera e vincitrice quest’anno del Premio Terna per la comunicazione sostenibile.

Sarà invece «Economia sostenibile e informazione» il tema del terzo podcast in programma sabato mattina alle 11 con Fabio Tamburini, direttore de Il sole 24 Ore ed Antonella Baldino, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo che si potrà seguire in diretta streaming mentre alle 11.30 Claudio Cerasa direttore del Foglio insieme a Barbara Carfagna conduttrice di «Codice: la vita è digitale» di Rai Uno e Luciano Tancredi direttore del Tempo dibatteranno del tema di grande attualità «Giornalismo e intelligenza artificiale»; il quinto dei podcast del Premio Ischia 2023 sarà incentrato sul tema «Donne e società: dalla parità dei diritti al riconoscimento del valore delle differenze»; ne discuteranno Cristina Manetti, giornalista già vincitrice del Premio Ischia 2021 ed attuale portavoce del presidente della regione Toscana Giani ed ideatrice di «La toscana delle donne» primo progetto narrativo web sulla parità dei generi, Rajae Bezzaz inviata di Striscia la Notizia e Claudia Conte, imprenditrice culturale; anche questo podcast sarà diffuso in diretta attraverso la pagina Facebook del Premio.

«Il podcast è una opportunità nuova ed intrigante» dice Elio Valentino presidente della omonima fondazione che organizza il Premio Ischia «è uno strumento vecchio e nuovo allo stesso tempo, nel senso che somiglia molto alla radio ma ci regala la possibilità di raggiungere tantissime persone attraverso le tecnologie di cui disponiamo attualmente e di poter divulgare contenuti di qualità che possono essere fruiti in qualsiasi momento».

I podcast del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2023 si possono ascoltare sulle piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Casts.

Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è organizzato dalla Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino col sostegno dalla Regione Campania e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di Aci (Automobile Club d’Italia), Unipol, Ferrovie dello Stato, Menarini Group, Terna spa, Unipol Group, Mundys spa e col patrocinio morale del comune di Lacco Ameno, Siae, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano; Sky TG 24 è media partner dell’evento.