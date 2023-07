Van Gogh: The Immersive Experience proroga fino al 13 agosto a Napoli

Per celebrare la proroga, la Van Gogh: The Immersive Experience accoglie una visita speciale per domenica 23 luglio alle 11, a cura dell’Associazione "L’Arte nel Tempo".

Con Antonio Sorrentino, si entrerà nel magico mondo del genio di Vincent Van Gogh, immergendosi nelle atmosfere uniche della seicentesca Chiesa di San Potito.

I posti a disposizione sono pochi, pertanto la prenotazione della visita guidata è obbligatoria. L'appuntamento è per venerdì 2 giugno alle ore 10:45, la visita inizierà alle 11:00.

Il contributo organizzativo è di 13 euro per i bambini fino a 14 anni, di 15 euro per gli adulti e comprende:

- ticket di ingresso alla mostra;

- visita di un'ora dedicata alla vita ed alle opere di Van Gogh;

- ticket salta fila per l'esperienza con gli Oculus VR per la realtà virtuale.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail all’indirizzo larteneltempo1@gmail.com

Van Gogh: The Immersive Experience è un'esperienza di arte digitale a 360°. Il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio mozzafiato nel mondo di Vincent Van Gogh, uno dei più grandi artisti al mondo. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza completamente immersiva, con un vero e proprio spettacolo digitale a 360°. 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati.

Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Chicca finale è lo spazio “Colora e pubblica”, dedicato ai più piccoli, ma apprezzato anche dagli adulti. In quest’area si risveglia la creatività dei visitatori, consentendo loro di produrre ed esporre i propri capolavori, a partire dai più famosi quadri dell’artista. I più piccoli, ma non solo, potranno cimentarsi nell’arte di Van Gogh, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.