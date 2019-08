Ad Anacapri è festa dell’uva con la rituale settembrata

Giovedì 22 Agosto 2019, 16:57

ANACAPRI - Dal 29 agosto al 4 settembre il borgo dell’isola più autentico, nel comune di Anacapri, si veste a festa ricordando sapori, tradizioni, folklore e vecchi riti legati alle pratiche contadine. Si tratta della tradizionale settembrata anacaprese, promossa per la prima volta circa 100 anni fa dal Comune di Anacapri, nel lontano 1923, quando nacque come “Festa dell’uva” legata alle pratiche contadine della rituale vendemmia. Fino al 1930, le varie edizioni della Settembrata si susseguirono in un crescendo di idee, sviluppatesi grazie anche alla presenza di personalità che villeggiavano a Capri e che si dedicarono alla sua organizzazione. Tra le tante: Libero Bovio, celebre autore di canzoni napoletane, Alfredo Casella, famoso compositore, e Filippo Tommaso Marinetti, il padre fondatore del Futurismo.Una tradizione recuperata nel 1977 e che vede da decenni tanti volontari, associazioni, figuranti, isolani e habitué con spettacoli di musica, arte, gastronomia, giochi vecchi e nuovi, animare le stradine del centro storico del comune di sopra, in quello che è divenuto un rito propiziatorio per salutare la bella stagione che si avvia al termine. L'apertura della manifestazione è prevista per giovedì 29 Agosto alle 18.00 con tantissimi figuranti in costumi storici, realizzati a mano, che passeggeranno lungo il centro storico, con un’incursione teatrale di personaggi dell’epoca, in collaborazione con l’Associazione Kaire Arte Capri e Mario Staiano.A piazza Cerio l’Associazione L’Oro di Capri offrirà bruschette condite con l’olio di Anacapri e il prelibato gelato gelato “cioccoro” (realizzato con farina di carrube, cioccolato amaro ed olio dell'Oro di Capri) con la partecipazione musicale di Viviana Mancini, Maurizio Goderecci e Massimo Pollio. Sulla terrazza dell’hotel Biancamaria ci esibirà la violinista Daniela Rocchi. A piazza la Torre si interpreterà la battitura dei legumi a cura delle “pacchiane”. A un passo da Piazza Diaz l'abile ed esperta Tittina insegnerà a tante belle “criaturelle” l’arte del ricamo e del merletto. Dalle 18.00 a piazza Cerio ai più piccoli sarà regalato lo zucchero filato.L'evento proseguirà con diverse serate in cui saranno protagonisti la musica, l'artigianato ed il gusto: il 29 agosto alle 21.30 si terrà il concerto di Kaos live, il 30 dalle 19.30 si avrà un percorso enogastronomico nel centro storico e dintorni, il 31 agosto alle 21.30 in Piazza San Nicola si terrà il musical “I ragazzi di Nisida” a cura dell'associazione Preludio. Le serate, all'insegna della musica dal vivo e del buon cibo, continueranno il primo settembre alle 18.00 con gli Utopia a piazza Cerio e poi alle ore 21.30 a Piazza San Nicola con “Break Free – Queen Tribute show” la miglior cover band in Europa che ricrea in maniera più realistica possibile i concerti dei leggendari “Queen”.Il 2 settembre sempre a Piazza San Nicola alle 21.30 sarà la volta del cabaret con Paolo Caiazzo show, il 3 settembre alle ore 19.30 si proseguirà con il percorso enogastronomico per la strade di Caprile animato dal gruppo “Spaccapaese” , gran finale il 4 settembre alle 21.30 a Piazza San Nicola con Sal da Vinci in concerto. A condurre per il sesto anno le allegre serate della settembrata a Piazza San Nciola sarà Graziano Albanese con un cast di giovani ragazzi isolani formato da Francesca Chierchia, Alessia Martelli, Mariafrancesca Ruggiero, Alessandro Buonocore e Costantino Romano, per la regia di Domenico Cariddi.«Nonostante il brevissimo tempo intercorso dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, la Settembrata sarà come sempre ricca e completa», ha dichiarato l’Assessore alla Tutela delle Tradizioni e degli Eventi Folkloristici del Comune di Anacapri, Virginia Amabile. «Con l’impegno di tutti, amministratori, impiegati e cittadini volenterosi, abbiamo organizzato una notevole serie di eventi. Speriamo di essere riusciti nell’intento e confidiamo di migliorarci ogni anno che passa. Desidero sottolineare e ringraziare anche l’ACR per la fattiva collaborazione nella pianificazione dei giochi e la comunità srilankese che, integrata ormai benissimo nel nostro territorio, ha deciso di regalarci un ‘assaggio’ della propria cultura».