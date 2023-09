Al via "Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2023". Partono in questi giorni, per proseguire fino al grande evento internazionale del 29 settembre 2023, tre settimane di incontri e attività di comunicazione e promozione della ricerca rivolti al grande pubblico nell’ambito di STREETS Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society nelle città e nei borghi di Campania e Lazio Meridionale.

Il progetto S.T.R.E.E.T.S. è fra gli 8 in Italia approvati e finanziati dalla Comunità Europea nell’ambito delle “Marie Skłodowska Curie Actions” e riunisce insieme in un’unica rete Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università della Campania "Luigi Vanvitelli", l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L'Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipanti alla rete CREO, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa napoletana), con il supporto dell'Università del Sannio come partner associato.

Giunto alla seconda annualità, vedrà un’ampia proposta di attività per il pubblico nella notte del 29 settembre 2023, in contemporanea con gli altri Paesi europei, fra Campania e Lazio Meridionale.

PRIMI EVENTI DI AVVICINAMENTO ALLA NOTTE. La prima settimana di pre-eventi del ricco programma di divulgazione scientifica, parte con gli SCIPRITZ (11>28 settembre ore 19) a cura di CREO Campania Rete Outreach e Federico II. Il pubblico, comodamente seduto ai tavoli de La Finissima Bar Pasticceria di Napoli, potrà partecipare a stimolanti conversazioni che spaziano dalla biologia alla fisica, all’esplorazione dei fondali marini, alle tematiche della sostenibilità e trasporti. Ancora mercoledì 13 settembre (ore 18.30 e 19.30) il Planetario Di Caserta organizza MEDIOEVALIA con Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" dove fra dimostrazioni sperimentali e spettacoli fulldome si potranno conoscere i grandi progressi dell’Astronomia al tempo di Dante. Venerdì 15 settembre (ore 20.30) sarà l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli) ad ospitare “Altri mondi. Alla scoperta degli esopianeti” conversazione di Giovanni Covone, astrofisico dell'Università di Napoli Federico II, e di Nunzia Antonino, attrice. Un café scientifique a Ventotene - nel pomeriggio di sabato 16 settembre ore 17 - sarà occasione per discutere di "L'ATTUALITÀ DEL MANIFESTO DI VENTOTENE" a cura di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; al tavolo della discussione su Donne, Europa, Inclusione Fiorenza Taricone, eminente studiosa di Pensiero politico e questione femminile, Alessandra Zanon, Delegata alla Disabilità e al supporto psicologico UNICAS, Gianna Conte, consigliere locale europeo al Comune di Gaeta, Francesca Di Rocco, Presidente Sezione Gaeta-Formia-Minturno di Fidapa Bpw. Italy, Carmine Caputo, Sindaco di Comune di Ventotene, e Marco Dell’Isola, Rettore UNICAS.

Da segnalare anche l’evento LE STRADE DEL CAMPUS a cura dell’Università di Studi di Salerno, venerdì 15 settembre (ore 14-20), che avrà come protagonista il Campus Universitario di Fisciano per raccontare al pubblico i progetti, le attività e i risultati della ricerca universitaria, attraverso forme e linguaggi accessibili non solo a studenti ma anche a cittadini in modo da favorire il dialogo tra la Scienza e la Società. L’evento a Fisciano sarà l’occasione per presentare ufficialmente il programma ART-SCIENCE Competition - “Le Strade Blu” aperta alle scuole secondarie di I e II grado (validità 15 Settembre 2023/31 Marzo 2024).

PER LE SCUOLE. In particolare, con l’apertura dell’anno scolastico, inoltre, ampio spazio anche alle iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in stretta sinergia con gli Uffici Scolastici Regionali di Campania e Lazio per definire i percorsi “durante e oltre la Notte” che STREETS proporrà quali assi di connessione, contaminazione e sperimentazione fra il mondo della ricerca e della formazione professionale e i piani di studio di giovani studenti. Per una visione completa del progetto: sul web www.nottedeiricercatori-streets.it e pagine social Fb e Ig @nottedeiricercatori-streets.