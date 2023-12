Casolaro Hotellerie, i maestri pasticceri si raccontano

I maestri pasticcieri sono invitati a partecipare, previa iscrizione, a una diretta su Facebook per presentarsi e raccontare della propria pasticceria e dei prodotti di punta per il Natale 2023. L’iniziativa è di Casolaro Hotellerie che apre le porte al mondo della pasticceria con l'evento “Casolaro diventa la tua vetrina” il 4 dicembre alle 14:30. Un'occasione unica per creare connessioni e promuovere i propri prodotti attraverso il canale aziendale, seguito da professionisti del settore e appassionati della gastronomia in tutte le sue sfumature.

Al termine della diretta su Facebook, i prodotti presentati saranno offerti in degustazione, in un momento aperto al pubblico in forma gratuita dalle 16:30 alle 17:30.

I pasticcieri si trasferiranno nella sala centrale, dove tavoli allestiti ospiteranno i loro prodotti per la degustazione. Sarà un'opportunità unica per lo scambio di contatti e la degustazione delle specialità presentate.

In concomitanza, Casolaro Hotellerie presenterà il calendario degli eventi di primavera, offrendo una visione anticipata delle prossime iniziative.