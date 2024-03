Chiaia, “Benvenuta Primavera” tra shopping e allestimenti floreali a tema

Un inizio primavera particolarmente animato quello del quartiere Chiaia con la quarta edizione dell’evento “Benvenuta Primavera”: un’occasione per salutare l’inizio della bella stagione proponendo originali esperienze di shopping e allestimenti floreali a tema.

Grande fermento e partecipazione per le oltre 30 attività del Chiaia District che hanno aderito all’iniziativa: un vincente esempio di sinergia, ed un invito a fare squadra, promuovendo atteggiamenti virtuosi di cura e dedizione all'ambiente ed al paesaggio urbano.

Presentazioni delle collezioni primavera/estate ed incontri con esperti di moda, beauty, gioielleria e fotografia, a sottolineare l’attenzione al cliente riservata dagli esercenti della zona.

L’obiettivo della manifestazione è garantire una migliore fruibilità del quartiere, vivacizzare quello che è conosciuto come il salotto buono della città, evidenziando l'operosità delle piccole e medie imprese che lo compongono. Tradizione artigiana, ricerca, design contemporaneo, il distretto di Chiaia si distingue per stabilire un contatto più diretto tra produttore e consumatore,

Un vero e proprio percorso corale che da Piazza dei Martiri ( Pomellato e Trucchi) a pochi passi dal romantico lungomare di Napoli, ha proseguito su via Calabritto (Bruno e Pisano, Ileana Della Corte Gioielli), Via Morelli (Angelo Marino, Kilesa, Livio De Simone, Scervino), percorrendo le caratteristiche via Cavallerizza (Caramanna Gioelli, Le Zirre Napoli, Matvila, Maxwell, Migliucci, Milord, Piumini Danesi), via Carducci (Blunauta, Eles, ROG), Vico e Vicoletto Belledonne (Letizia, Millegradi, Ombelico, Sara Lubrano), Via Carlo Poerio (Bacarelli, Les boules colorées, Le Coolness, Mojito Boutique), via Bisignano (Barbara Giovene) , Via Colonna (Gennaro Regina, Intrecci Preziosi, Sisimbro) e Via Nisco (Liliana Paduano) per giungere alle lussuose Via Dei Mille (Ottica Amedeo Novelli, Paola di Gennaro Gioielli) e via Filangieri (Nappa Gioielli), concludendosi , tra decori omaggio alla primavera ed allestimenti sui generis, nella piazza San Pasquale (Sistema Concept) fino a Largo Vasto a Chiaia (YellowKorner, Studio Morelli).

L'evento, organizzato dall'Associazione Chiaia District, ha ricevuto il patrocinio dell'Assessorato al Turismo ed attività produttive Teresa Armato, e della Municipalità 1 di Napoli, grazie alla Presidente Giovanna Mazzone, a conferma delle finalità socio-culturali, prima che commerciali.