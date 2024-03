Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi dal 22 al 24 marzo

Teatro

«Scomode verità e 3 storie vere» con Giampaolo Morelli

Scritto insieme a Gianluca Ansanelli, dal titolo lo spettacolo è in scena al Teatro Acacia di Napoli dal 21 al 24 marzo 2024. Si tratta di un monologo caustico e pungente sulle debolezze umane: manie, tic, ossessioni quotidiane, con la partecipazione del maestro Sergio Colicchio.

«Divine» di Danio Manfredini a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, in scena sabato 23 marzo e domenica 24 marzo 2024 Danio Manfredini in «Divine», liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet, «Nostra signora dei fiori». Sabato alle 20.30, domenica alle 18.00.

Biagio Izzo al teatro Cilea con «Balcone a 3 piazze»

Decimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo dal titolo «Balcone a 3 piazze» con Biagio Izzo e scritto da Mirko Setaro e Francesco Velona con la regia di Pino L’Abbate. Una commedia degli equivoci arguta e molto divertente con in scena Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Paciullo e le musiche sono di Antonio Caruso, le scene di Massimo Comune, i costumi di Federica Calabrese, le luci di Luigi Raia.

«Tableau de Mariage» di Elvira Buonocore all'Hotel Palazzo Caracciolo

Sabato 23 e domenica 24 marzo (ore 19.30), la compagnia ntS’ torna in scena con un nuovo progetto site specific: Tableau de Mariage, scritto da Elvira Buonocore e diretto da Mario Gelardi, con Francesca Cercola, Anna De Stefano, Carlo Di Maro, Gaetano Migliaccio, Gianluigi Montagnaro, Giovanna Sannino, Chiara Vitiello.

«Per lei, nel giorno del suo compleanno» di Francesco Bianchi al Teatro Tram

Dal 22 al 24 marzo 2024 sbarca a Napoli, al Teatro Tram, «Per lei, nel giorno del suo compleanno», scritto e diretto da Francesco Bianchi.

Lo spettacolo, che vede in scena Simone Tangolo e Monica Buzoianu, è il racconto di una partenza improvvisa per consegnare un regalo di compleanno, un lunghissimo viaggio in cui trovano posto dubbi e domande.

Musica

«Tu vuo' fa l'americano» di Marcello Cirillo e Demo Morselli al Trianon Viviani

Marcello Cirillo e Demo Morselli con la sua orchestra portano in scena al Trianon Viviani, in prima nazionale, «Tu vuo’ fa l’americano. Storie italiane in America», venerdì 22 marzo, alle 21. Quest’opera teatrale di Massimo Cinque gioca con un titolo di Carosone per raccontare le storie del sogno americano degli emigranti italiani nel Novecento, con la regia e le interpretazioni canore di Cirillo, sotto la direzione musicale di Morselli.

Nancy Coppola al Palapartenope

«La mia Storia» il concerto del 22 marzo di Nancy Coppola è già sold out al teatro Palapartenope di Napoli. Attraverso questo spettacolo verranno celebrati i primi vent'anni di carrirera dell'artista partenopea, una delle più seguite nella scena musicale napoletana.

«La canzone che ti devo in musica» al Trianon Viviani

Flo ritorna al Trianon Viviani, sabato 23 marzo, alle 21, con il nuovo recital «La canzone che ti devo in musica. Racconto di pagine e canzoni». La cantautrice racconta il tempo avventuroso, leggero e malinconico dell’adolescenza, con la galleria di personaggi e situazioni che hanno dato vita al suo romanzo omonimo.

«Via Napoli» di Lino Cannavacciuolo al Trianon Viviani

«Via Napoli» è il viaggio di Lino Cannavacciuolo in cinque secoli di musica napoletana, al Trianon Viviani domenica 24 marzo, alle 20. Ospite speciale della serata la cantante Elena Ledda.

«Napoli Unplagged» con Francesco Forni ed Ilaria Graziano all'Auditorium di Bagnoli

Per Napoli Unplagged questa settimana è il turno di Francesco Forni ed Ilaria Graziano che si esibiranno il 22 marzo 2024 alle 21:00 all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.

Eventi

Mostra fotografica di Mojo alla Galleria Navarra

Continua l’appuntamento a Galleria Navarra di «1st annual photo exhibition», il nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia che vede i locali della Galleria accogliere, per tutto il 2024, le immagini mozzafiato di 12 fotografi: una mostra per ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio. Dal 24 marzo saranno esposti gli scatti del fotografo Francesco Moggio, in arte Mojo.

Festa del caciocavallo impiccato e della salsiccia a San Giorgio a Cremano

Si terrà nei giorni 22, 23 e 24 marzo a San Giorgio a Cremano presso il parco urbano Vincenzo Liguori di via Aldo Moro. La serata del 22 prevede un omaggio a Pino Daniele e la Mediterraneo blues band si esibirà sulle note dei brani più famosi del cantautore napoletano. Sabato 23 Luigi Barbato porterà in scena il suo piano show e infine domenica 24 la chiusera sarà affidata al Dj set e all'animazione per i bambini. Sia il dj set che l'animazione saranno disponibili per tutte e tre le serate

«Costruire comunità» al Museo Madre

Il primo appuntamento degli incontri che si dipaneranno per quattro mesi: il 22 marzo Davide Quadrio, direttore del MAO, museo d’Arte Orientale di Torino e di Arthub Shanghai-Hong Kong.

«Primavera a Città della Scienza»

Si parte con il weekend del 23 e 24 marzo dedicato proprio all’inizio della primavera: due giorni tra laboratori, attività, esperimenti per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita, quando le giornate si allungano, le temperature si alzano, e la natura torna a sbocciare.

«Incontri su Lucia Migliaccio» a Villa Floridiana

Dalla vita della nobildonna siciliana nata a Siracusa nel 1770 alle donne di oggi, un primo incontro sulla vita della dama. Gli interventi saranno a cura di Amalia Bizzarro (storica dell'arte), Maria Grazia Vitelli (consigliere del Comune di Napoli), Santa di Salvo (giornalista del Mattino) e Mara Fortuna (scrittrice).