Happy Age: il turismo senior promosso dalla più moderna flotta partenopea

«È fortissima la voglia di ricominciare tutto ciò che negli ultimi due anni si è fatto in modo parziale – sottolinea Massimiliano Monti, presidente di Happy Age tour operator – perciò stiamo dando vita a Silver Sun e alle Vitality Week per la prima travel community di over 55, proponendo non solo viaggi ma lifestyle tra salute, sport e benessere».

Pochi giorni fa sulla Cruise Bonaria, nave da crociera della napoletana Grimaldi Lines, s’è tenuta la presentazione dei progetti “Silver Sun” e “Vitaly Week” di Happy Age, alla presenza di Massimiliano Monti, Francesca Marino del Gruppo Grimaldi, principale partner del progetto, e dei rappresentanti degli Enti del turismo Spagna e Malta (destinazioni delle iniziative).

Il turismo senior sta visibilmente aumentando: nel 2030 il valore del silver tourism avrà registrato un aumento del 170% rispetto al 2010 con oltre 140 milioni di turisti over 60. Del resto nell'Ue la metà della popolazione over 60, oltre 76 milioni di persone, viaggia abitualmente e conta di farlo almeno fino ai 75 anni. Da questa esigenza di qualità, unita ai segnali di ripresa del turismo internazionale dopo la grave crisi legata al Covid19, è nata questa iniziativa con il compito di individuare soluzioni di viaggio adatte alle mutate esigenze del target, valorizzando le destinazioni che per caratteristiche, servizi e qualità della vita, soddisfano i bisogni del nuovo turismo senile in un modo diverso e più inclusivo di far vacanza: tanta attività, sport e socializzazione tra balli, tornei, sport e relax insieme agli amici della community happyage, primo gruppo Facebook di over 55 e tra le più numerose community senior d’Italia.

Da qui la campagna social che ha accompagnato questa evoluzione con l’hashtag #6avanti.