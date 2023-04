Una donna di Reggio Calabria, colpita il 28 marzo scorso da un attacco ischemico mentre era a bordo della nave Cruise Barcelona del Gruppo Grimaldi, in navigazione da Civitavecchia verso Barcellona, soccorsa tempestivamente dall’equipaggio e dal medico di bordo, e trasferita in elicottero in un opsedale in Spagna, ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e alla Compagnia di navigazione per ringraziare dei soccorsi ricevuti.

«Quanto avvenuto è un vero “miracolo umano”, che rappresenta un’occasione per mettere in luce il valore e la competenza della “gente di mare” - sottolinea in una nota il Gruppo Grimaldi - che condivide con grande orgoglio le parole di ringraziamento rivolte al medico di bordo, al Comandante e a tutto l’equipaggio della Cruise Barcelona, che hanno concretamente contribuito al positivo esito della vicenda, a dimostrazione degli elevati standard di sicurezza e professionalità del proprio personale nella gestione di situazioni di emergenza.

La Compagnia partenopea infine ha ringraziato ringraziare le autorità che hanno partecipato alle attività di coordinamento, evacuazione e successiva ospedalizzazione della passeggera.

La Cruise Barcelona, battente bandiera italiana, è una delle ammiraglie della flotta ro-pax del Gruppo Grimaldi. Insieme alla gemella Cruise Roma, è impiegata sulla tratta Civitavecchia-Barcellona-Porto Torres. Tra i traghetti più grandi che solcano il Mar Mediterraneo, si distingue per l’elevata capacità di trasporto passeggeri e merci, per la qualità e la varietà dei servizi a bordo, nonché per le elevate prestazioni ambientali: a seguito di recenti interventi di allungamento ed ammodernamento, la nave può oggi trasportare 3.500 passeggeri e 3.700 metri lineari di merci rotabili. Inoltre, durante la sosta in banchina, può raggiungere l’obiettivo di zero emissioni in porto.