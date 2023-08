In penisola sorrentina trekking serale con guide Fai per ammirare le stelle e i due golfi

Da oggi, grazie al Fai, a Massa Lubrense sono in programma diversi appuntamenti serali con osservazioni astronomiche accompagnate dal racconto di storie di eroi, divinità mitologiche e di un imperatore affascinato dalle stelle.

Un breve trekking al calar del sole permetterà di raggiungere uno dei punti panoramici più belli del promontorio di Punta Campanella - con vista sui golfi di Napoli e Salerno, Capri e baia di Ieranto - e qui si aspetterà il buio e la comparsa del cielo stellato per un'osservazione astronomica guidata in compagnia di Piter Cardone, astrofilo.

Un'occasione unica per conoscere non solo i principi dell'astronomia, ma anche i miti legati alle costellazioni e la passione dell'imperatore Tiberio per l'osservazione della volta celeste dal suo ritiro di Villa Jovis, sull'isola di Capri.

L'osservazione guidata consentirà di scoprire le costellazioni visibili in questa stagione - il Triangolo Estivo (Cigno, Lira, Aquila), Cassiopea, Perseo, Cefeo, Andromeda, Pegaso - e si concluderà con uno sguardo alla Via Lattea e un approfondimento sul tema dell’inquinamento luminoso.

Le escursioni sono in programma nelle date 11-12-13-18-19-20-31 agosto, 8-9-15-16 settembre, 6-7 ottobre 2023.

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì al numero: 3358410253. Durata dell'evento: 5 ore. Si parte alle ore 17.30 dal punto di ritrovo fissato nel parcheggio presso la pineta della Sella del monte San Costanzo. Livello di difficoltà: E (dislivello max 100 mt ma non adatto ai bambini).

Equipaggiamento richiesto: scarpe e abbigliamento da trekking a strati, felpa, cappello, plaid e stuoia, acqua, colazione a sacco, torcia elettrica per il ritorno, che sarà effettuato al buio. Per partecipare si pagano 25 euro a persona. Per gli iscritti Fai la tariffa è di 20 euro così come per i residenti nei Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, per i ragazzi da 6 a 18 anni, per i disabili e per le convenzioni.

Non finisce qui. Il Fai, durante il mese di agosto, promuove anche escursioni per ammirare da un punto di vista inconsueto la baia di Ieranto, alla scoperta della mitica bellezza di questa ultima propaggine della Terra delle Sirene. Gli appuntamenti sono previsti per i giorni 12-13-16-19-20-26-27-28 agosto 2023.

Un trekking mozzafiato nelle ore suggestive del tramonto sui sentieri di monte San Costanzo, cima del promontorio di Punta Campanella, condurrà alla scoperta di un panorama a 360° aperto sui golfi di Napoli e Salerno: dal Vesuvio all'isola di Capri, dal blu infinito del Mediterraneo alla Divina Costiera Amalfitana.

Il trekking sarà condotto per piccoli gruppi (massimo 10 persone) da guide Aigae sui sentieri Cai tra Monte San Costanzo e Monte Croce. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria entro il giovedì al numero: 3358410253.

Tempi di percorrenza: 3 ore. Si parte alle 17 ancora dall'area di sosta della pineta Sella ai piedi del San Costanzo. Livello di difficoltà: E (dislivello max 100 mt ma con presenza di tratti esposti, non adatto ai bambini e a persone che soffrono di vertigini). Equipaggiamento richiesto: scarpe da trekking, acqua, giacca a vento, macchina fotografica, mascherina e gel igienizzante per le mani.

Per partecipare al trekking si pagano 22 euro a persona, ma per gli iscritti Fai e per i residenti di Massa Lubrense il costo è di 18 euro.