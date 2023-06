Napoli, «Back to the style» l'evento per celebrare i 50 anni della cultura Hip Hop

A Napoli «Back to the style», l’appuntamento per vivere e conoscere il mondo dei graffiti e della cultura Hip Hop. Per l'occasione, cinquanta artisti del panorama internazionale e locale, si incontreranno fino a domenica 18 giugno, presso il Parco Totò con ingresso gratuito, nel quartiere Bagnoli, per dare vita a una staffetta di performance musicali ed artistiche. Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione, organizzata in collaborazione con «PalomArt», network internazionale di arte indipendente, è l’occasione giusta per immergersi nel mondo Hip Hop a tutto tondo, che quest’anno celebra 50 anni.

L’ evento si propone come un contenitore di cultura, fruibile a tutti e da tutti, che mette in collegamento epoche passate con generazioni presenti. Dopo il dj set del duo olandese Pushin Wood, che ha offerto una selezione di vinili e di musica proveniente da tutto il mondo, domani, sabato 17 e domenica 18, la kermesse inizierà dalle ore 11.00, con varie attività e laboratori dedicati ai bambini, e dalle ore 12.00 sarà possibile vedere gli artisti all’opera in via Cupa Starza. All’interno dell’adiacente Parco Totò, dj, mc e breaker daranno vita allo show che rende questo un evento unico nel suo genere. Poi, dalle 16.00, dj Opium, proporrà un viaggio nella musica black & break a 360°.

A seguire la battle di RAP a cura di Oyoshe rapper partenopeo, sostenuto per l’occasione da Drimer, giuria nazionale, cui sarà affidato il compito di premiare il migliore rapper della giornata. A chiudere, i vinili di Kornelia, Ladies on the Records, (Polonia\Turchia) ospite internazionale di PalomArt, con un set mozzafiato che esplorerà la musica femminile degli anni ’60 ’70 e ’80 con tanti capolavori, rarità mediorientali e africane, e pezzi unici del genere “global groove”. Domenica dalle 16.00, a salire in consolle (negli spazi del parco Totò) Ciccio Sciò che proporrà una selezione di vinili funky, reggae, ska, roots. A seguire, la spettacolare battle di breakdance a cura di Tck Movement, con la selezione musicale affidata a Breakstarr e in giuria la partecipazione special della storica crew napoletana “Double B Rockers”. A chiudere l’edizione di quest’anno, la selezione musicale dj Uncino, storico dj napoletano. Ad arricchire l’evento anche le performance dell’associazione Disintegrati e Cuore di Napoli.