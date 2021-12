“Natale in Reggia”: al via la manifestazione nella Reggia di Portici e al Galoppatoio Reale

Ricco di appuntamenti il programma della quinta edizione di 'Natale in Reggia' che si svolgerà dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale.

Un'occasione imperdibile per visitare la Reggia di Portici in una veste originale ed unica per vivere la magia del Natale: è prevista una mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche, laboratori e spettacoli per bambini, concerti e cori per tutte le età, mostre d'arte, presentazioni di libri alla presenza degli autori, tombole e tornei di burraco.

APPROFONDIMENTI IL CONVEGNO «No alla chimica in agricoltura», domani il convegno alla... LA RICERCA Notte dei ricercatori, 100 eventi in presenza programmati in Campania IL PROGETTO Sulle tracce dei Borbone: un «Sogno Reale» e letterario...

L'evento è organizzato dal Dipartimento federiciano di Agraria in collaborazione con il Centro Musa e con il Mav e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici. L'accesso è consentito solo con Green Pass.