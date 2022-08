Agerola, «Sui sentieri degli dei»: prossimi ospiti Fabio Concato e Barreca

Mercoledì 17 Fabio Concato, uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, proporrà nel Parco Colonia Montana un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto, dal titolo «Musico ambulante». Un lungo viaggio musicale dal 1977 ad oggi. Il pubblico potrà ascoltare non solo i grandi «successi», ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai trent’otto anni, senza dimostrarli. Da quelle «Storie di sempre» le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. Domenica bestiale, Fiore di maggio, Guido piano, Rosalina, Sexi tango, O bella bionda, fino ai singoli dell’ultimo album, Stazione nord, Non smetto di aspettarti, sono solo alcune delle canzoni del concerto, nel quale non mancheranno anche alcune sorprese, riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista. Con lui sul palco saliranno i musicisti: Ornella D' Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

APPROFONDIMENTI MUSICA Agerola festival, sul palco Ciccio Merolla e l'atteso evento... IL FESTIVAL Agerola, «Sui sentieri degli dei»: in arrivo Mario Venuti... IL FESTIVAL Agerola sui sentieri degli Dei: una nuova settimana di appuntamenti e...

Giovedì 18 il festival ospita nel Belvedere Parco Corona il concerto di Barreca, Eppure adesso suono, ispirato alla tradizione cantautorale italiana di prestigio. Un unico racconto sonoro che intreccia brani di grandi artisti con quelli estratti dal recentissimo omonimo album e dal CD Dall’altra parte del giorno, uscito nel 2021. Un’esibizione dallo stile sofisticato, con una forte caratterizzazione interpretativa che dà risalto a testi intensi e molto coinvolgenti. Accompagna il cantante un ensemble di musicisti, composta da pianoforte, tastiere, batteria, chitarre e contrabasso, flauti, sax soprano, ukulele, percussioni; un’alchimia che nasce dalla sapiente fusione di stili e generi che contraddistingue il percorso musicale di Barreca. A guidare il cantautore reggino nei suoi ricordi ci sarà ancora una volta Gianmaurizio Foderaro.