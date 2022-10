Capri, la taverna Anema e Core arriva a Dubai: per un mese tappa fissa al Piatti By The Beach

Anema e Core Band in tour a Dubai grazie alla partnership con il lussuoso resort cinque stelle Raffles The Palm. Dal 6 novembre all'11 dicembre Gianluigi Lembo e la sua band si esibiranno al Piatti By The Beach, l’elegante ristorante dell’hotel, con vista sul famoso skyline di Dubai : un omaggio alla tradizione e al Sud Italia nel cuore dell’isola Palm Jumeirah. Più che un tappa del tour, è l'inizio di una vera e propria collaborazione dato che l'Anema e Core band sarà una presenza fissa del locale per oltre un mese, portando un po' di Capri in una delle destinazioni più ambite del Medio Oriente al ritmo dei pezzi da novanta della musica napoletana, dei grandi classici anni' 70, mixate con le più recenti hit di successo e tanta ironia.

Anema e Core non è solo musica ed intrattenimento made in Capri, rappresenta ormai il vero e proprio Italian lifestyle, che esporta sempre più grazie alla presenza di un pubblico internazionale ed alla capacità della band di farsi apprezzare in Italia e all'estero nelle tante tappe della sua tournée invernale. «Voglio dedicare questa significativa tappa dell'Anema e Core tour a mio padre, che negli ultimi anni esprimeva spesso il sogno di portare la nostra taverna e di esibirsi a Dubai», ha commentato il leader del gruppo Gianluigi ricordando con affetto e nostalgia Guido Lembo.