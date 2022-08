Capri, Sofia Carson incanta la taverna «Anema e Core» sulle note di Modugno

Sofia Carson, l'attrice e cantante americana, incanta la Taverna «Anema e Core» improvvisando un duetto sul palco con Gianluigi Lembo sulle note di «Nel blu, dipinto di blu». La star di Disney, volto noto del cinema e di tante serie tv, oggi impegnata nel lancio di «Purple Hearts» su Netflix, ospite in questi giorni a Capri per l'evento benefico «Luisaviaroma per Unicef», non ha resistito a concedersi una serata di festa nell'iconico club caprese.

Qui, raggiunto il palco, con al suo fianco Gianluigi Lembo e l'«Anema e Core» band, ha voluto dedicare all' amica Nicky, per il suo compleanno, una magnifica interpretazione del capolavoro di Modugno, tra le canzoni italiane ancora oggi più apprezzate all'estero. Microfono alla mano Sofia ha iniziato con dei vocalizzi e subito è partita intonando «Volare..» Gianluigi ha duettato con lei, ricordandole il testo della canzone, e la Carson ha proseguito ancora con il ritornello.