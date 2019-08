Fuga di mezzanotte a Capri per Leo DiCaprio e Camila Morrone

Lunedì 12 Agosto 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuga di mezzanotte a Capri per Leo DiCaprio con la bellissima compagna Camila Morrone. La coppia sta trascorrendo le proprie vacanze in Italia, ed è stata paparazzata in intimi momenti di coccole a bordo di un mega yacht al largo di Positano.Ieri sera la star di Hollywood ha fatto un blitz di mezzanotte a Capri in compagnia della sua bella modella Camila. I due hanno scelto nuovamente Capri per una fuga di mezzanotte, proprio come era avvenuto lo scorso anno quando fecero tappa a inizio agosto alla taverna Anema e Core, insieme all'attore Matthew McConaughey. Regista occulta della serata di DiCaprio sull'isola azzurra è stata Mia D'Alessio del ristorante Aurora nel centro di Capri, che attendeva dopo la mezzanotte la coppia di super vip. Proverbiale l'accoglienza del ristorante dove Mia, oltre che riservare un coner privè ai suoi ospiti, li ha deliziati con i piatti d'eccezione del ristorante, immancabile la pizza all'acqua e selezionati cuvèè della cantina di Aurora. Nel post dinner Mia, insieme ad altri membri dello staff di Aurora, hanno letteralmente scortato DiCaprio per i luoghi della movida caprese, una tappa lampo alla Taverna Anema e Core per poi ripassare in Piazzetta verso il posteggio dei taxi e rientrare sullo yacht. Camila sfoggiava un sensulissimo abito bianco mentre DiCaprio, come suo solito, aveva un berretto nero a copertura del viso ed una t-shirt larga. La coppia oggi si è goduta il sole e il relax estivo sulle acque dell'isola, ne è testimonianza una foto postata da un' instagram story di Camila proprio dalla baia di Marina Piccola.