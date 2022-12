Dissonanzen, Mozart e Nino Rota insieme: ultimo appuntamento di stagione per l’ensemble

Per l’ultimo appuntamento del 2022 di Dissonanzen arriva la seconda tappa dell’Integrale delle ultime sei Sinfonie di Mozart nella versione di Clementi. L’ Integrale si articolerà nell’arco del triennio 2022-24, accostate di volta in volta a brani di autori contemporanei. Per questo concerto, Mozart verrà affiancato in programma a Nino Rota. Oggi, venerdì 9 dicembre alle 20, al Monastero delle Trentatré – Sala Maria Lorenza Longo, l’ensemble Dissonanzen, costituita da Tommaso Rossi al flauto, Manuela Albano al violoncello, Francesco Solombrino al violino e Marina Pellegrino al pianoforte, presenta “Gli Antichi e i Moderni”, con il concerto “Mozart nostro contemporaneo (2)”. Lo spirito teatrale che contraddistingue la partitura mozartiana, in questo concerto, viene messo a confronto con un grandissimo autore di colonne sonore cinematografiche, Nino Rota.

Tra il 1815 e il 1820 Clementi lavorò alla riduzione delle ultime sei Sinfonie di Mozart per un piccolo organico da camera formato da flauto, violino, violoncello e pianoforte. La Sinfonia n. 40 in sol minore K 550, detta anche la grande Sinfonia, è tra le più ammirate e note. Schumann l’accostò ai criteri ideali della bellezza greca. Originariamente considerata un esempio di grazia e leggerezza, forse per la semplicità con cui si sviluppano e susseguono le varie melodie, appare oggi invece come estremamente introspettiva e drammatica. Lo spirito teatrale che contraddistingue la partitura mozartiana, in questo concerto viene messo a confronto con un grandissimo autore di colonne sonore cinematografiche, Nino Rota. anche autore di una vasta produzione cameristica, lirica e sinfonica nonché di musica sacra. La sua figura occupa una posizione piuttosto atipica nel panorama musicale europeo del ventesimo secolo. Per Rota non esistevano «differenze di ceti e di livelli nella musica», un compositore che non stabiliva barriere di genere.