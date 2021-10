Il nuovo singolo di Francesco Da Vinci: il figlio di Sal tra amore e tormento

La musica ce l’ha nel sangue oltre che nel cuore. Francesco Da Vinci, figlio di Sal, nonostante la giovane età ha già un “curriculum artistico” di tutto rispetto: dal cinema al teatro sino alla tv con le serie più conosciute come Gomorra e alla partecipazione a The Voice of Italy. In questi giorni è uscito il nuovo singolo di Francesco dal titolo, “Te arrubbat o' core” , in collaborazione con il rapper napoletano Joka e l’artista milanese Nessuno con gli arrangiamenti di Nathys. Il brano, dal sound pop urban, racconta le sfumature di un amore tormentato, tema ormai costante nelle canzoni scritte da Francesco Da Vinci.

«Sono molto soddisfatto di questo mio ultimo singolo. - Ha spiegato il cantante - “Te arrubbat o’ core” rappresenta una percezione dell’innamoramento capace di trasmettere gioia nonostante l’impossibilità di goderlo appieno. Basta solo pensare a quella persona amata, seppur non vissuta nella quotidianità, per essere felice nella speranza di una sua telefonata per incontrarla ancora una volta per poi rivivere nel ricordo di quei baci rubati e di quei momenti non vissuti appieno. Per il 2022 e’ prevista l’uscita del mio nuovo album, anticipato dal lancio in questi mesi di qualche altro singolo. Non posso anticipare nulla al riguardo solo che ci sarà una grossa sorpresa, per quel che concerne il mio percorso musicale».