Giardini La Mortella di Ischia, al via la stagione dedicata a Sir William Walton

Prende il via domani alle ore 17, con il recital della giovane pianista tedesca Marie Rosa Guenter nella Recital Hall dei Giardini La Mortella di Forio, la stagione musicale della Fondazione Walton che, quest’anno, renderà omaggio proprio alla figura del «genius loci» Sir William Walton a quaranta anni dalla scomparsa.

Sarà un anno celebrativo per il meraviglioso giardino realizzato negli anni ’50 da Lady Susana Walton per suo marito Sir William, il grande compositore del Novecento.

La ripresa degli appuntamenti musicali coincide ovviamente con la riapertura di aprile del giardino. La Mortella infatti non è solo un’oasi che riunisce preziose specie floreali e arboree provenienti da tutto il mondo ma anche un luogo dove natura e musica si fondono. Ogni anno vengono organizzate tre stagioni concertistiche e in primavera ripartono gli «Incontri Musicali» dedicati alla musica da camera. I due concerti inaugurali, in calendario domani e domenica, saranno celebrativi e ricorderanno l’estro musicale di Walton e, per questo, saranno a ingresso gratuito, previa prenotazione (tel. 081 986220).

Marie Rosa Günter è nata in Germania e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Il programma sarà monografico, interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. Prevista in repertorio le Bagatelle op. 126, l'ultima composizione in cui Beethoven tratteggia un universo di emozioni in poche miniature sonore, nonché la sonata op. 106, conosciuta come «hammerklavier», la più imponente delle sonate beethoveniane, vertice estremo del suo pensiero musicale e una delle più gigantesche creazioni strumentali mai concepite.

La stagione musicale prevede incontri che si susseguiranno ogni weekend fino a ottobre (escluso agosto), con giovani talenti internazionali protagonisti della scena. In estate, il testimone passerà invece alla musica sinfonica con i concerti delle formazioni orchestrali, ospitati nel suggestivo Teatro Greco.