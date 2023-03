Napoli, al conservatorio San Pietro a Majella la “sax week” in memoria di Giuseppe De Matola

Il 29, 30 e 31 marzo in occasione della prima edizione della sax week dedicata alla memoria di Giuseppe De Matola il conservatorio di Napoli San Pietro a Majella ospita la masterclass internazionale di sassofono del M. Otis Murphy, professore di sassofono presso la Jacobs School of Music dell’Università dell’Indiana (USA).

Gli oltre 50 posti disponibili sono andati esauriti con allievi che arriveranno appositamente dalla Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana oltre che Campania. Un grande risultato per questa prima edizione della masterclass che, in collaborazione con yamaha, è stata promossa e sostenuta dalla dottoressa Ann Pizzorusso compagna dello storico sassofonista napoletano Giuseppe De Matola.

Inoltre il 31 marzo alle ore 18, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, presso la sala Scarlatti del conservatorio napoletano, si svolgerà il concerto intitolato “nuova musica italiana per sax e chitarra" - inserito nel programma “i concerti al conservatorio 2023” - con l’esecuzione dal vivo di Gianfranco Brundo al sax soprano e Nicola Oteri alla chitarra decacorde. Prima del concerto ci sarà la cerimonia di consegna di 5 Borse di studio per il sax “Ann Pizzorusso - Giuseppe De Matola” che saranno assegnate in base alla provenienza degli allievi: 2 dalla Sicilia, 1 dalla Calabria, 2 dalla Campania.