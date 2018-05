Grand soirèe di omaggio al vino e solidarietà a Palazzo Reale

Domenica 13 Maggio 2018, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:03

Un videomapping visionario ed evocativo sulla parete davanti allo scalone monumentale accoglieva gli invitati al Palazzo Reale di Napoli per la serata di Gala che dava il via ufficiale all’XI edizione di Wine&TheCity, la kermesse multievento che ogni Maggio inebria letteralmente la nostra città coi più interessanti appuntamenti a base di musica, arte, sport, cultura, teatro, gastronomia e naturalmente la miglior selezione di vini della Campania e lo Stivale. Senza trascurare la finalità solidale che quest’anno supporta il Ronin Club della karateca Karen Torre, maestra di arti marziali per i ragazzi difficili o disagiati dei Quartieri Spagnoli.Poche sere fa questo elegante rendez vous officiato dalla squadra rosa DiPunto Studio, ovvero Claudia Colella, Irene Bernabò, Marina Martino, Teresa Caniato, Paola Cotugno, Carmen Cozzolino e Giustina Purpo, capitanate da Donatella Bernabò, col simbolico taglio del nastro di De Magistris e un ricco parterre di ospiti e cultori del prezioso nettare. Intrattenimento doc con un ventaglio di artisti e virtuosi per il piacere di occhi, orecchie e palato: Alessandra Franco, autrice della videoinstallazione sitespecific ispirata alla viticoltura, Ciro Cacciola in un djset classic solo vinile, affiancato dal sax di Cesare Settimo e il reading di «Mille e una storie del vino» tenuto da Imma Villa e Marcella Vitiello. Da Sicilia, Puglia e Cilento gli autoctoni piu prestigiosi, somministrati dai sommelier Ais, e vari assaggi stellati e prelibati: Luciano Villani ha offerto le pietanze della Locanda del Borgo, mentre i fratelli Malafronte i loro rinomati lievitati e Mario Di Costanzo le sue dolcezze in punta di dita. Tra gli ospiti: Mario Rubino, Giosy Camardella, Titti Galluccio, Fabiana Porciello, Giovanna Caiazzo e Giulia Fulgeri, Sergio Gallorino, Antonio Piccinni, Anna Setola e Stefano Lucaks, Giovanna Ventura, Alessia Schisano, Annalisa Rossetti, Roberta Costa Buccino, Patrizia Cante, Letizia e Gino Metafora, Aldo Carlotto, Francesca e Filippo Cinicola.