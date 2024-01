Napoli, alberi tagliati e roghi di legno: sos decoro e sicurezza nel parco di Ponticelli

Non c'è pace per il parco comunale Sergio De Simone, il polmone verde nel cuore di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Alle condizioni già critiche per la mancanza di cura e manutenzione si aggiunge la mano dei vandali che, nelle ultime ore, hanno preso di mira diverse piante del bene pubblico che, fino all'estate scorsa, è stato interessato dal progetto di riqualificazione mai portato a termine.

Evidente il danno arrecato alle diverse piante dalla mano degli incivili. A terra restano il tronco di un giovane albero - arrivato nel parco di Napoli Est con le recenti piantumazioni - e diversi rami con tanto di foglie. É soltanto l'ultimo episodio anomalo nella struttura comunale la cui gestione è affidata alla Municipalità di Napoli Est. Difatti, già in diverse occasioni sono stati tagliati diversi rami poi dati alle fiamme insieme ai rifiuti e altro materiale recuperato nella struttura che si estende per oltre ventimila metri quadrati.

Le circostanze di micro-delinquenza hanno una forte ricaduta sulle condizioni del parco di Ponticelli intitolato alla giovane vittima dell'Olocausto. Evidente la necessità di sicurezza che, stando al progetto ormai tramontato, sarebbe stata assicurata dalla riparazione dell'impianto di illuminazione, da tempo fuori uso in quanto danneggiato, e dall'installazione della videosorveglianza con diversi occhi elettronici.

Interventi mai concretizzati finora.

Non va meglio sul fronte decoro con spazzatura in più punti del parco e criticità mai risolte come dissesti, manufatti danneggiati e situazioni di pericoli per i frequentatori, specie per i più giovani.