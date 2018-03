Moda e cinema a Villa Domi per la Ludoteca della Lilt napoletana

Mercoledì 7 Marzo 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:07

Successo annunciato a Villa Domi per la settima edizione di «L’Amore è», il charity gala promosso da Maridì Vicedomini per sostenere il progetto Ludoteca della LILT Napoli ovvero uno spazio destinato all’accoglienza ed all’intrattenimento dei bambini figli degli amici e parenti dei pazienti ricoverati.Ad accogliere gli invitati, esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni, è stato allora il presidente della sezione napoletana della LILT Alfredo Gallipoli d’Errico, che ha quindi ringraziato tra gli altri Alessia Fabiani, testimonial della serata, Nelson, Marzio Honorato, Andrea Cannavale, Ester Gatta e vari altri ospiti tra cui Corrado Ardone, Anna Capasso, Enzo Acri ed Eduardo Angeloni.In passerella, invece, è stata la volta dell’applaudito fashion show di Caruso con il debutto di Citarelli shoes interpretato da Federica Citarelli e seguito dal defilè del pellicciaio Umberto Antonelli. Originale infine il fashion food ideato dalla farmacista Matilde De Tommasis con il nutrizionista Vincenzo De Honestis, che ha commentato in modo simpatico ma esaustivo tutti gli alimenti proposti da mannequin.Tra i presenti, anche Giovanna Incarnato Bartolomucci, Ivan La Rusca, Giorgia Bertoni D’Aniello, Gerardo Di Dato e Carmine Carrelli,Lella Gallifuoco, Giovanna Mazzotta, Linda Gallifuoco e tanti altri con Maurek Poggiante.