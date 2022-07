Napoli, 500 avvocati in festa ai giardini romantici di Palazzo Reale

Ai guardini romantici di Palazzo Reale, la serata «Toghe d’estate 2022», il saluto estivo degli avvocati dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli, del Centro Studi Calamandrei, di Officina Forense, di Comunicare Liberi e del Movimento forense Napoli. Ben 500 legali, e non solo, sono accorsi al tradizionale appuntamento in musica per un brindisi prima della pausa estiva, tenutosi mercoledi 6 luglio.

L'aperitivo giuridico si è inserito nella programmazione estiva Palazzo Reale SummerFest che ieri ha visto Mara Venier come madrina, Andrea Sannino e Franco Ricciardi come ospiti e la presentazione di Morgan Partners. Atmosfera rilassata lontano dalle aule di tribunale e tanto divertimento per i numerosi partecipanti alla festa che ogni anno richiama molti ospiti. Ad accogliere gli invitati c’erano gli avvocati Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli, Alessio Savarese, direttore scientifico del centro studi Calamandrei, Mario Cianci, presidente di Officina Forense, Alessandro Gargiulo, presidente di Movimento forense Napoli, Giusy De Rosa di Comunicare liberi e Piero Martingano e Fabio Costigliola di Lunare Project.

Tra gli ospiti, i consiglieri dell'ordine degli avvocati di Napoli Gabriele Esposito, Giuseppe Napolitano, Antonio Valentino, Giacomo Iacomino, Titti Troianiello, il presidente della Camera Penale di Napoli Marco Campora, il consigliere di Cassa Forense Michele Gallozzi, gli avvocati Sergio Pisani, Manuela Palombi, Stefania Cicerano, Manuela Pascucci, Domenico Pennacchio, Francesca Castaldo, Paola Olivieri, Federica Valoroso, Elisabetta Riccardo, Federica Prato, Immacolata Pignardelli, Gabriella De Luca, Federica Prato, Marica Grassia, Anna D'Antuono, l'assessore Mariarca Viscovo e gli ospiti Gaetano Giudice, Vera Figliolini, Cinzia Conseglia, Massimo Cervicato, Chiara Troncone.