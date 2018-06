Rock live, amici e vino d'annata per i sessant'anni di Lamberto

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Party al tramoto con musica dal vivo, quella dei Poparts al secolo Marco Postiglione ed Edo Faiella, per i primi sessant'anni di Lamberto Lauri, che ha accolto insieme alle figlie Greta e Lorenza un folto gruppo di amici di sempre, ospiti per l'occasione della terrazza con vista sul golfo di Bagnoli di Titta Grassi.Aperitizer, note e bollicine hanno fatto quindi da scenografia ad un happening praticamente perfetto, che ha visto protagonisti anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con la moglie Maria Teresa ed il presidente degli industriali napoletani Vito Grassi con la moglie Stefania.Tra i presenti, non potevano mancare allora la compagna Francesca Cicchella e gli amici storici Flavio Marlino, Angela e Roberto Ravier, Maura e Luca Corsale, Cristiana Cicchella, il Pink Cadillac club al completo, gli amici di DeMa, Beppe Massimino e Fiamma Bandiera, Alfredo Imparato, Marco ed Alessandra Ballabio, Guido Grillo e Daniela Vallese, Manuela Ascanio ed Achille Lauro.