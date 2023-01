Tra Frozen e Venezia, il compleanno mascherato di Annarita

Debutto in società per Annarita Panza che poche sere fa ha festeggiato la maggiore età organizzando a Villa Lucrezio sulla collina di Posillipo un luminoso “Masquerade Ball”, ispirato al Carnevale di Venezia con le atmosfere dei grandi balli alla Eyes Wide Shot.

Dress code da fiaba: abiti lunghi per le ragazze con lustrini, tulle, lurex o pailettes e black tie, papillon e bretelle per i ragazzi, tutti rigorosamente in maschere ricamate oro, argento e bianco con glitter e pietre colorate. Trionfi di piume nella grande sala coi tavoli a specchio, candele e soffice luce blu. Ma l'attenzione è stata tutta per la sontuosa mise della festeggiata, tra “regina dei ghiacci” e Hollywood, un lungo azzurro polvere con glitter, ricami e una scenica manica lunga scivolata.

Dopo l'arrivo degli invitati e il photo-boot, un’opulenta cena buffet e tutti in pista coi ritmi dance, fino al video a sorpresa girato dagli amici con le foto più storiche e divertenti: in conclusione l’iconico taglio della grande torta bianco e oro accanto a papà Pasquale, mamma Vera e il fratello Pierluca col coro di auguri intonato dalle inseparabili amiche del cuore nel ruolo di damigelle vestite in tutte le sfumature di rosa e poi Francesca Ferraro, Benedetta Marone, Francesca Di Mare, Clelia Renzi e Giulia Claar, Giorgio e Giammarco Ippolito, Mario Triunfo, Miriam Aloschi, Francesco Marasco, Marcello Bolletticensi, Francesco Lardinelli Becci, Riccardo Lottini e tanti altri.