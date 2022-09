Se col clima piovoso di questi ultimi giorni la bella stagione stesse davvero terminando (e ce ne dispiacerebbe non poco), di certo l’ultimo party di quest’estate sarebbe quello di Alessandra Stentardo e Italo Spagnuolo Vigorita nell’ultima notte di temperatura tropicale.

Tornata alla sua amata attività di organizzazione eventi, la bionda rampolla della famiglia Stentardo dall’indimenticabile «Ciro a Santa Brigida» ha voluto rimettere in campo il suo mitico birthday party dalla terrazza vista golfo della sua casa a Posillipo.

Duecentocinquanta amici duecentocinquanta erano gli ospiti che dopo due anni di stand by attendevano l’invito di Alessandra per tornare a festeggiarla affollando la sua casa, fresca di restyling.

E per tutta la notte le più belle hit 2022, deep-house e disco ’70 suonate da Carlo Di Rienzo hanno fatto ballare le signore à la page e i consorti in look festaioli e abbronzatura ancora perfetta, mentre il trio di bar tender Eleonora, Danilo e Lucio li ha magicamente intrattenuti al chiaro di luna con acrobazie di mixologia, fino alle candeline distribuite su dodici torte tra sciù caramellato, tiramisù, mousse al cioccolato, profiteroles limone e cioccolato, crostate di frutta, millefoglie crema e amarena, cheesecake al caramello e babà.

E questi alcuni degli amici che le hanno intonato gli auguri: Patrizio Rispo e Checca Villani, Marina La Rosa, Alessandra Rubinacci, Alessandro Lukacs, Mariaconsiglio Visco, Riccardo Villari e Mimmi, Erika Hubler e Claudia Maiello, Irene Vergona, Marta Garzone e Luigi Di Persia, Ornella Rinaldi e Stefano Capasso, Francesca Frendo, Patty Scorzelli, Cetti Saetta, Barbara Giovene e Luca Zannone, Checca Palombo e Davide Garganese, Francesca Ferrante e Raffaele Nocera, Roberta Siniscalco e Carlo Vernetti, Daniele Vallese e Guido Grillo, Andrea Lalli e Mara Beraha, Elisabetta Risolo e Totto Gargiulo, Manuela Cardoso e Azzurra Vitiello, Anna Paola Manfredonia, Antonio Coviello, Fernanda Speranza, Annamaria Pierro e Giulio De Nitto.