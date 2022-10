Al Teatro Sala Moliere, la stand up comedy: da gennaio arrivano le serate “Open mic”

Un palco e un microfono a disposizione di tutti. Si chiamano “Open Mic” le serate previste, a partire da gennaio 2023, al Teatro Sala Moliere. Come chiaramente spiega l’attore Nando Paone, direttore artistico della sala puteolana, in un video postato sul profilo Fb del teatro, si tratta di “serate con esibizioni libere per chiunque voglia mettersi in gioco, per provare, sperimentare o semplicemente far conoscere il proprio monologo comico/stand up. Il microfono sarà “open”, aperto a chi si vorrà mettere in gioco e si prenoterà”.

Gli aspiranti attori e attrici potranno iscriversi inviando una email a standupmoliere@gmail.com entro e non oltre il 20 dicembre 2022, con nome, cognome, recapito telefonico, titolo del pezzo, durata (max 10 minuti). La partecipazione è gratuita. Sarà possibile partecipare, però, anche come pubblico prenotandosi via WhatsApp al numero 3770888569 o chiamando allo 0813031395 (lun-ven 18-20.30). La partecipazione è gratuita per gli abbonati alla stagione 2022-2023; ha, invece, il costo di 3€ per i non abbonati.

Le serate Open mic partiranno a gennaio 2023, la domenica con inizio alle 21.