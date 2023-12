Il cinema di Alina Marazzi al “Mediterranea, Cinema e musica tra i due mondi”

Secondo appuntamento con “Mediterranea, Cinema e musica tra i due mondi”: giovedì 14 dicembre è la volta di Il Cinema di Alina Marazzi, regista femminista italiana naturalizzata svizzera, con la proiezione di “Vogliamo anche le rose”, una masterclass sul cinema e le questioni di genere

Vogliamo anche le rose analizza la nascita e gli sviluppi del movimento femminista nell'Italia degli anni Settanta, attraverso i diari e le vicende intime di tre donne cresciute in ambienti sociali e culturali diversi fra loro: i cortei, il dibattito sull'aborto, il divorzio, i rapporti di coppia, il lavoro della donna, la sessualità femminile vissuta in maniera totalmente nuova, le riunioni femministe.

In “Un'ora sola ti vorrei una figlia” (Alina Marazzi) ricostruisce il volto e la storia della madre (Luisa Marazzi Hoepli) attraverso i filmati del nonno.

Un omaggio alla memoria di una persona cara mai conosciuta e per questo ancora più desiderata. È stato premiato come Miglior documentario italiano al Torino Film Festival del 2003.

Durante la masterclass il pubblico potrà confrontarsi con la regista sulla sua poetica, sui temi affrontati e sulla rappresentazione delle donne nel cinema.

La rassegna è dedicata all'incontro tra il pubblico napoletano e differenti culture. Ideata e diretta dalla regista Elisa Flaminia Inno, riunisce a Napoli autrici, registe e musiciste, insieme a storie di donne vicine per geografia e cultura, ma lontane per condizione esistenziale. Le registe dei film saranno presenti in sala e protagoniste di incontri e masterclass aperte al pubblico.

L'iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito della rassegna Altri Natali, parte del progetto Natale a Napoli 2023 realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Tutti gli appuntamenti sono presso Auditorium Santa Luisa di Marillac, Via Andrea D’Isernia 23