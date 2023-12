A Capri è già Natale con l'arrivo di Babbo Natale nella Piazzetta

Una casetta per Babbo Natale è stata posta nella Piazzetta di Capri. A quindici giorni dalle festività natalizie oggi pomeriggio è arrivato il personaggio più amato dai bambini, Babbo Natale, per gli stranieri Santa Claus che è stato accolto da una moltitudine di ragazzi di ogni età accompagnati da genitori e nonni che hanno dato il via al mese che il Comune e l’assessorato all’infanzia guidato da Salvatore Ciuccio ha riempito di una serie di appuntamenti ed eventi tutti dedicati agli under 14.

La raccolta delle letterine con le richiesti di doni a Babbo Natale avverrà nella casetta in legno posta sotto l’albero di Natale in Piazzetta. Oggi a Capri si può dire che il Natale già è iniziato.