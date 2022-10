«Sconcerto rock 2022»: Gene Gnocchi al teatro Troisi

Il comico emiliano porterà gli spettatori nel suo universo onirico, all'apparenza privo di senso logico ma rappresentazione dei tempi attuali.

L'opera è scritta, diretta e interpretata da Gene Gnocchi, che, nella doppia veste di attore e cantante, accompagnato dalla sua rinnovata band, propone al pubblico una delle sue passioni autentiche, una delle sue principali fonti di ispirazione, la musica rock, rivista, riletta, reinterpretata attraverso la lente deformante della sua corrosiva ironia. Per il secondo spettacolo della stagione del teatro Troisi, da giovedì 20 ottobre alle ore 21:00 fino a domenica, arriva Gene Gnocchi.

Lo spettacolo intitolato “Sconcerto rock 2022” propone il comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e scrittore italiano, nelle vesti di The Legend, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Un ritorno sulle scene che si trasforma presto in calvario. Partendo da quello che sarebbe dovuto essere un concerto celebrativo, The Legend si trova alle prese con problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Tutto per catapultare la sfortunata rockstar, impegnata nel tentativo di arginare un disastro, in una situazione a drammatica che svelerà il vero volto di un modesto principiante.