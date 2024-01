“Tutti uniti per Peppe”, una serata di solidarietà al Teatro Troisi

Gli amici di Peppe Giannino, opinion leader e imprenditore del mondo della notte, strappato alla vita dal cancro lo scorso anno, riuniti nell’associazione “Il Sorriso del Principe”, presieduta da Raffaele Guarino, mantengono l’impegno di una seconda edizione dell’evento “Tutti uniti per Peppe”, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca, sensibilizzare la prevenzione e dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà vittime di questa malattia spietata. Sono questi i desideri di Peppe e i suoi amici si sono ritrovati anche quest’anno al Teatro Troisi insieme agli artisti che, su invito del direttore artistico Pino Oliva, hanno partecipano al celebration gala, a titolo gratuito per la buona causa. Gianluca Capozzi, Vincenzo Comunale, Angelo Di Gennaro, Fabrizio e Aurelio Fierro, Gianni Fiorellino, Ciro Giustiniani, Mavi, Rosario Miraggio, Monica Sarnelli, Erminio Sinni e Mr Hyde hanno regalato alla platea in sold out uno straordinario spettacolo di musica e teatro, presentato da Gianni Simioli e Gaetano Gaudiero.

L’associazione, per rendere concreta la sua attività, ha creato, con Alessandro Totaro, coordinatore comitato scientifico dell’associazione “Il sorriso del principe”, un legame con Lilt Lega Tumori Napoli, Forme Fondazione per la Ricerca in medicina, Unesco Chair – Cattedra Unesco “Federico II” Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile e l’associazione onlus Africa in Testa, che ha realizzato ambulatori di diagnostica in Tanzania. Una serata nel nome di Peppe Giannino, in cui hanno trovato spazio momenti di riflessione sulla prevenzione con la scienziata Annamaria Colao e sull’importanza dell’assistenza ai malati oncologici con il presidente Lilt Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico.