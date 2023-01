Il Teatro dei Piccoli porta “Valentina vuole” e “Sogno” di Shakespeare alla Mostra d'oltremare

“Valentina vuole”, il testo originale premiato da Accademia perduta con l’Eyes Wide Open 2019 per la migliore drammaturgia, e “Sogno”, il classico del teatro di Shakespeare, vengono adattati dal Teatro dei Piccoli per le famiglie, il 21 e 22 gennaio alle 11 alla Mostra d’Oltremare, in replica riservata alle scuole anche venerdì 20 gennaio (ore 9.30) e lunedì 23 gennaio (ore 10), per la programmazione stabile per famiglie e scuole a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

“Valentina Vuole”, spettacolo portato in scena da Accademia Perduta Romagna Teatri e Progetto g.g., con pupazzi di Ilaria Comisso, le scene di Donatello Galloni e le decorazioni di Emanuela Savi, racconta dei capricci e delle regole, dei desideri e dei sogni di libertà, dell’importanza di ascoltare e di guardare negli occhi per trovare il coraggio di diventare grandi insieme. Si tratta della storia di una bambina che ha tutto, ma è sempre arrabbiata, e dei grandi che sembrano non capirla.

«Abbiamo guardato il punto di vista dei bambini sul significato dell’essere pazienti e capricciosi, severi e giusti, per raccontare la libertà passando dal mondo delle regole», raccontano le autrici ed interpreti Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. «Parallelamente abbiamo lavorato anche con le mamme e i papà. Ne è venuta fuori una favola sul delicato rapporto tra grandi e piccoli, sul coraggio di andare, rompere le gabbie e imparare la libertà».

“Sogno” da Shakespeare, della compagnia Fontemaggiore di Perugia, invece: «Mette in evidenza soprattutto gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti», spiegano gli autori e interpreti Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli, insieme alla regista Beatrice Ripoli. «Il dubbio dei personaggi, sul quale spesso ci interroghiamo, su cosa sia reale o cosa non lo sia, viene affrontato in modo leggero e divertente. Per concludere che siamo noi, e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e cosa non lo sia nell’atto di creare la nostra identità di fronte al mondo».