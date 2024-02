Napoli, al teatro Mercadante arriva «Pà»: lo spettacolo che celebra il centenario di Pier Paolo Pasolini

Un omaggio a Pier Paolo Pasolini che ne ripercorre la vita attraverso le poesie, dai fervidi anni friulani al tragico epilogo romano.

«Una cernita nell’opus pasoliniano immenso che non ha certo l’ambizione di dire 'tutto' né fornire il quadro nemmeno abbozzato, ma di scegliere cosa abbiamo scoperto per noi di indispensabile, al punto da riassumerlo nel vocativo con cui lo chiamavano i ragazzi: a Pa’, per invitarlo a tirare due calci di pallone o chiedergli la comparsata in un film».

Iniziano mercoledì 14 febbraio al Teatro Mercadante, fino a domenica 25, le rappresentazioni dell’acclamato spettacolo prodotto dal Tsv – Teatro Nazionale nel 2022, «Pa’», per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922).

Un omaggio al poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano, firmato dal regista Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio, che attraverso le poesie ne ripercorre la vita, dai fervidi anni friulani al tragico epilogo romano del 2 novembre del 1975.

Ultimo atto di un dialogo con Pier Paolo Pasolini iniziato a partire dal suo primo lungometraggio nel 1980, Maledetti vi amerò, Marco Tullio Giordana (pluripremiato autore di titoli come Pasolini un delitto italiano del 1995, I cento passi del 2000, La meglio gioventù del 2003, per citarne solo alcuni), ripercorre l'intera opera poetica pasoliniana, condividendo la drammaturgia con Luigi Lo Cascio, suo attore di riferimento, anche interprete della pièce nel ruolo del poeta di Casarsa, con la partecipazione di Sebastien Halnaut.

Le scene e il disegno luci dello spettacolo sono di Giovanni Carluccio, i costumi di Francesca Livia Sartori, le musiche di Andrea Rocca, le foto e i video di Serena Pea, sound di Andrea Lambertucci, aiuto regia Luca Bargagna.