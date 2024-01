Napoli, al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare arriva «Peter Pan e i bambini sperduti»

Al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, è in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 (ore 11) per la festa della Befana, un grande classico della letteratura universale per l’infanzia.

Dedicato ai piccoli e alle famiglie, è di scena «Peter Pan ovvero l’isola dei bambini sperduti», una drammaturgia originale, liberamente tratta dal romanzo di James Matthew Barrie, scritta a sei mani da Giorgio Scaramuzzino (anche regista dello spettacolo), Pasquale Buonarota ed Alessandro Pisci.

Lo spettacolo, prodotto da Fondazione TRG/ Teatro Ragazzi e Giovani e da Teatro Nazionale di Genova è interpretato da Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota e Celeste Gugliandolo (interpreti, nell’ordine, di Peter Pan, Capitan Uncino e Wendy) con le musiche e le canzoni originali di Paolo Silvestri, le scene e costumi di Lorenza Gioberti, il disegno luci di Aldo Mantovani.

Si parte dalla notissima storia del piccolo Peter, eterno bambino capace di volare, per raccontare della sua fantastica Neverland (l'isola che non c'è), dei suoi amici (Wendy e i bambini sperduti) e dei nemici, ovvero Capitan Uncino e i suoi terribili pirati.

Una scenografia essenziale ma di grande efficacia trasforma alternativamente l’originaria gradinata sia nella barca dei pirati che nella fantastica isola, coinvolgendo volta per volta nelle diverse «avventure» anche i piccoli spettatori.

«Peter Pan – sottolinea il regista Giorgio Scaramuzzino - ci è sembrato un ottimo pretesto per ribadire il fatto che il sogno e l’immaginario infantile non devono mai spegnersi, anche quando inevitabilmente il nostro corpo affronta l’età adulta.

La capacità di immaginare è fondamentale per gli uomini, in ogni fase e momento della vita. Essere un bambino non per rifiutare responsabilità e voltare le spalle alla realtà, ma per affrontare il quotidiano con più leggerezza e originalità».

Lo spettacolo è programmato nell’ambito della stagione teatrale realizzata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.