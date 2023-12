Paolo Caiazzo al teatro Troisi con “Separati ma non troppo”

Prosegue senza sosta e con un grande seguito di pubblico la stagione artistica del Teatro Troisi, dove, dal 7 dicembre alle ore 21:00 e fino a domenica 10 dicembre alle ore 18.00 arriva l'attore e regista Paolo Caiazzo con lo spettacolo scritto insieme a Francesco Procopio, “Separati ma non troppo”.

Per il pubblico, nello spazio di via Leopardi gestito e diretto da Pino Oliva, una commedia comica in cui a prendere corpo è la voglia di raccontare tutte le difficoltà di Giulio, un cinquantenne, che abbandona il tetto coniugale alla soglia delle nozze d’argento. Giulio si separa ed è costretto a chiedere ospitalità a Nicola, separato da tempo, che occupa un appartamento di proprietà della vicina Carmela, con probabili disturbi psicologici.

Nel tentativo di regalarsi una serata trasgressiva accettano un incontro al buio con due donne conosciute su Tinder. Scoprono ben presto di aver però agganciato le proprie ex. La serata prende una piega inaspettatamente piacevole.