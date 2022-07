Teatro Totò, presentata la stagione 2022/2023: comicità, musica e cabaret nel segno della contemporaneità

Il «Teatro Totò» di Napoli presenta la stagione artistica 2022/2023 mantenendosi a cavallo tra la tradizione e l'innovazione. Partendo dalla comicità che ha sempre contraddistinto la sala dedicata al 'principe della risatà, anche per il prossimo cartellone il direttore artistico Gaetano Liguori ha pensato a spettacoli che vogliono mantenersi in equilibrio tra il popolare, la canzone classica e internazionale. «Spettacoli - dice Liguori - in grado di accontentare i più svariati gusti del pubblico senza fare distinzione tra età, cultura e ceto sociale». La struttura di Via Frediano Cavara - che vede in prima fila anche Davide Ferri, Enzo Liguori e Salvatore Liguori - continua pure il lavoro con l'«Accademia di Recitazione» senza dimenticare, rilevano dal Teatro, le missioni per le categorie di giovani più difficili. Si partirà il 28 ottobre con «Lezioni di napoletanità» con Lino D'Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca e si andrà avanti dall'11 novembre con «Senza Filtri» con gli «Arteteca».

Giunti al 25 novembre, sarà la volta di «Un suocero di troppo» scritto, interpretato e diretto da Diego Sanchez in scena con Ida Rendano e Gino Cogliandro. Lo spettacolo delle feste natalizie sarà un classico del teatro popolare napoletano come «Don Pascà fa acqua 'a pippa» di Gaetano Di Maio portato in scena da Oscar Di Maio insieme con Giulio Adinolfi che ne cura anche la regia. Dal 6 gennaio sarà Ciro Ceruti autore, interprete e regista de «La tempesta perfetta». Dal 20 gennaio spazio a Simone Schettino autore e attore di «Se tutto va bene...siamo uguale a prima» con la regia di Enzo Liguori. Dal 3 febbraio sul palco Patrizio Rispo, Raffaella Ambrosino e Stefano Sannino anche regista con «Nannarella 5.0». Dal 17 febbraio gli attori Salvatore Gisonna, Miriam Candurro, Giovanni Allocca e Peppe Laurato presenteranno «Genitorial- Istruzioni per l'uso» per la regia di Paolo Caiazzo. Dal 3 marzo Benedetto Casillo alle prese con «Il settimo si riposò» di Samy Fayad. Dal 17 marzo, arriverà la commedia «Lo Scambio» scritta e interpretata da Davide Ferri e Rosario Verde con la regia di Gaetano Liguori. Dal 14 aprile, Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese presenteranno «Quello che gli uomini non dicono», un lavoro di Salvatore Catanese diretto da Ciro Esposito. Dal 28 aprile ancora comicità di stampo moderno con «The Mast-Cercasi operaio con voglia di lavorare» di e con Marco Lanzuise e Salvatore Turco. Per gli abbonati: Biagio Izzo e la commedia brillante «Tartassati dalle Tasse»; lo spettacolo di e con Maurizio Casagrande «A tu per tre»; infine la cantante Francesca Marini presenterà lo spettacolo-concerto «Je si Je si turnasse a nascere».