Napoli, in via Bausan il coro scolastico canta sulle scale

Lunedì 4 Giugno 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coro scolastico della De Amicis sceglie le scale di via Bausan per valorizzare a suon di musica e canto una location di Chiaia e coinvolge residenti e commercianti nell'organizzazione della performance.«Domani, martedì 5 giugno alle ore 18, nell'ambito dell'iniziativa Prima Musica e Gioco promossa dalla Commissione Cultura della I Municipalità - annuncia Benedetta Sciannimanica, consigliera della I Municipalità - il coro della scuola De Amicis si esibisce per un concerto di fine anno sui gradini di via Bausan».«È l'occasione per salutare docenti e compagni al termine dell'anno scolastico e per condividere con loro, con le famiglie e con il quartiere tutto il percorso progettuale realizzato a scuola con le docenti Stefania Chianese e Monica Arbore», dichiara Adelia Pelosi dirigente del terzo circolo didattico De Amicis.«La scuola ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, grazie alla quale il nostro coro può dare il suo contributo - continua la durigente - alla costruzione di un clima di quartiere sempre più allegro e sinergico. Ringrazio le docenti per l'alta qualità dell'impegno profuso e i tanti che hanno reso possibili le prove e l'organizzazione di questa esibizione, come i proprietari del locale Cap 'alice di via Bausan, che hanno messo a disposizione il loro impianto di amplificazione».