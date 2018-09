«A different job», a Napoli i manager diventano volontari per un giorno

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:20

Sessanta dipendenti che per un giorno lasciano a casa giacca, cravatta, vestiti e pc e si trasformano in volontari per riqualificare una struttura della città.Accadrà domani, giovedì 20 settembre quando la PricewaterhouseCoopers S.p.A., leader mondiale in servizi di revisione contabile, advisory, consulenza legale e fiscale e che investe in forti politiche di corporate responsibility vedrà i suoi dipendenti impegnati in una giornata di lavoro molto particolare.Con il progetto “A different Job”, si promuove al di fuori dell'azienda una giorno di volontariato con l'obiettivo di riqualificare strutture o giardini. La PwC domani farà tappa a Napoli al centro polifunzionale “San Francesco” a Marechiaro, una struttura dell'amministrazione cittadina dedicata ai minori. A partire dalle 10.30 in accordo con l'assessorato al Welfare del Comune, infatti, circa sessanta dipendenti della sede di Napoli si dedicheranno alla riqualificazione, al giardinaggio, alla pulizia delle aree verdi del centro polifunzionale, restituendo di fatto alla città e ai ragazzi alcune aree verdi e il percorso naturalistico che porta verso il mare, da qualche tempo interrotto.L'iniziativa, proposta all'assessore al Welfare Roberta Gaeta dal responsabile della sede di Napoli Carmine Casalini e dal HR partner area centro sud Pier Luigi Vitelli, trova terreno fertile perchè «è importante - spiega l'assessore Gaeta - sensibilizzare alla cura dei luoghi e siamo felici che abbiano scelto il nostro centro polifunzionale, crocevia di incontri, contaminazioni e culture, per svolgere questa giornata di volontariato costruttivo. Siamo noi i creatori di bellezza - conclude la Gaeta - e la bellezza rappresenta una meravigliosa forma di cura. L'azienda Pwc lo dimostra con l'impegno concreto dei suoi dipendenti».Pier Luigi Vitelli conclude: «I dipendenti di PwC si occuperanno di cura del verde, pitturazione di pareti e riqualificazione di aree comuni del centro. L'obiettivo sarà quello di mettere a disposizione l'efficienza e la professionalità acquisita in anni di formazione in PwC, nella consapevolezza di dover contribuire a realizzare qualcosa di socialmente utile per la nostra collettività».