«Alzheimer sotto le stelle», a Sarno sostegno ai malati e alle famiglie

Domenica 16 Settembre 2018, 13:17

La memoria che lascia spazi di vuoto, le sensazioni di annebbiamento, i ricordi del passato che restano intatti mentre tutto il resto sbiadisce. A Sarno «Ti leggo per l’Alzheimer» è il progetto di sostegno per pazienti e familiari, un aiuto per affrontare la grave patologia degenerativa. Ideata da Marialuisa Cammarano, l’iniziativa che quest’anno compie un anno, si arricchisce con la presenza di esperti del settore per individuare una nuova strada di supporto alle famiglie che vivono la progressione della malattia che rende il paziente sempre più dipendente dai congiunti, ma anche sempre più debole ed indifeso nei confronti del mondo esterno.Questa sera, 16 settembre, alle ore 19, Parco Fontanelle Serrazzeta. “Alzheimer sotto le stelle”, convegno di riflessione e confronto con Valentina De Filippo, psicologa, specialista in neuropsicologia clinica che parlerà di ,alattie neurodegenerative: prevenzione e riabilitazione; Maria Frecentese, biologa nutrizionista, specialista in scienze degli alimenti, tratterà il tema Alimentazione e benessere psicofisico.