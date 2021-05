Bosco di Capodimonte, pizza&ginnastica con PizzaGirls e MammaFit

Da un lato il fitness, dall’altro la pizza. Due mondi che apparentemente viaggiamo paralleli senza mai incontrarsi. Ma l’apparenza più che spesso inganna e a dimostrarlo è l’iniziativa che si è svolta questa mattina al Bosco di Capodimonte dal titolo Fit & PizNic. Si tratta di un mini tour ideato con lo scopo di unire la cultura del fitness al mondo della pizza, spesso considerata dagli sportivi come un pasto non equilibrato nei suoi nutrienti, che si snoderà con delle originali lezioni su tre tappe: Roma, Napoli, Pescara. A lanciarlo le maestre pizzaiole del programma tv PizzaGirls, insieme all’associazione MammaFit, la cui mission è quella di sostenere le mamme e creare opportunità ludico-sportive per condividere esperienze con i propri bambini.

Per l’istruttrice di MammaFit Marianna Barra, la ginnastica per le mamme è fondamentale, soprattutto nei mesi successivi al parto, sia per tornare in forma, senza dover lasciare i propri bimbi, sia per la ritonificazione del pavimento pelvico.

Questa ginnastica per le mamme aiuta così sia a riconquistare il proprio corpo sia a rilassarsi all’aperto. Un appuntamento, gratuito, che sarà replicato anche il prossimo 11 Giugno a Pomigliano d’Arco. A sposare l’iniziativa le donne della pizza, che hanno offerto la gustosa prelibatezza al termine degli esercizi: Nausica Ronca, una delle pizzaiole del fortunato format in onda ogni giorno sul canale Mediaset La5, spiega quanto, al contrario di ciò che comunemente si pensa, la pizza faccia decisamente bene, se preparata con gli ingredienti giusti, naturalmente.