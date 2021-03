«Dona un gioco», l'iniziativa Abio per i bambini ospedalizzati

“Dona un gioco” è l’iniziativa di ABIO Napoli per regalare un sorriso ai bambini in ospedale.Nonostante la pandemia, i volontari ABIO hanno continuato a stare vicino ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie anche da lontano con tanti progetti volti a rendere meno traumatica l'esperienza dell'ospedalizzazione. Periodicamente, previa autorizzazione delle direzioni sanitarie, ABIO Napoli riesce a far recapitare giocattoli ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici in cui è attivo il servizio di volontariato. Nasce così l’iniziativa “Dona un gioco”, attraverso la quale è possibile donare un giocattolo ad ABIO Napoli che provvederà a consegnarlo alle strutture ospedaliere che distribuiranno i giochi nei reparti pediatrici. Per aderire all’iniziativa è possibile acquistare un giocattolo e consegnarlo o spedirlo presso la sede di Abio in via Francesco Cilea, 165 – 80127 Napoli (Na); oppure collegarsi al sito www.abionapoli.org (cliccando sul pulsante “Dona un gioco”). La prossima consegna di giocattoli è prevista nel periodo di Pasqua, per informazioni è possibile contattare la segreteria o il settore ludico a questi indirizzi mail segreteria@abionapoli.org o ludico@abionapoli.org. ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, da 21 anni si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione.

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA