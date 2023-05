«Valore di Donna-Donna di valori» con Fondazione Vodafone e Napoli Femminile

Nove storie al femminile - di successo e di passione - per ispirare i giovani di Scampia. Allo stadio Landieri - intitolato ad una giovane vittima innocente di camorre - va in scena martedì 9 maggio una “partita” assolutamente speciale: 90’ dedicati gli alunni delle scuole secondarie di primo grado della VIII Municipalità di Napoli che, sul terreno di gioco dell’impianto di via Hugo Pratt, incroceranno i percorsi di vita di affermate professioniste di diversi ambiti della vita sociale, culturale e sportiva.

«Valore di Donna/Donna di valori» - questo il titolo della manifestazione - è un evento organizzato dal Napoli Femminile in collaborazione con Fondazione Vodafone Italia, per trasferire ai giovani del popolare quartiere partenopeo concetti importanti quali la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione attraverso il racconto e la condivisione di esperienze.

Fondazione Vodafone è impegnata da anni nel promuovere progetti di inclusione sociale attraverso la tecnologia e il digitale. Ad oggi ha investito 100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti, equamente distribuiti sul territorio nazionale. E' al fianco delle donne anche attraverso Bright Sky, l’app gratuita che fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica, non solo fisica ma anche psicologica o economica. L’app infatti, può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, ONG e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate. Bright Sky fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza perché le donne possano prendere decisioni consapevoli su come gestire la propria situazione e una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale che nazionale. È disponibile inoltre la chiamata rapida al 112, che può essere attivata con un singolo tocco su ogni pagina dell’app.