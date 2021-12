Napoli: il progetto di Made in earth onlus dedicato a tutti i bambini in memoria di Stefano Riccio

Perché un bambino deve avere più opportunità di un altro? Forse perché è nato nella città giusta, nel quartiere giusto, nella famiglia giusta, nell’ambiente giusto? E tutti i talenti invisibili che potrebbero divenire campioni, maestri o fare semplicemente del loro talento il proprio lavoro? Nasce il Progetto Talenti: un'opportunità per tutti, la nuova iniziativa dell’associazione Made in Earth Onlus - Un Sorriso per Tutti, che intende proprio lavorare sull’emersione dei talenti invisibili, supportando dei giovani napoletani che per difficoltà economiche non possono accedere ad attività sportive o artistico-culturali, dandogli la migliore formazione possibile.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO A Nisida l'ottava edizione del premio Responsabilità... LA TERRA DEI FUOCHI Terra dei fuochi, Giugliano tra miasmi e roghi tossici: «Puzza... L'AMBIENTE Miasmi a Giugliano, l'Arpac ammette: «Troppi impianti in...





Il progetto assegnerà dieci borse di studio a dieci ragazzi e ragazze residenti a Napoli che i vari illustri maestri coinvolti considereranno dei giovani talenti, di attività olimpiche, paraolimpiche e artistiche, su cui investire attraverso il nostro sostegno, necessario per la copertura delle spese di formazione, come l'iscrizione, la retta mensile, l'acquisto dell'attrezzatura necessaria, la partecipazione a competizioni, concerti e altro. La borsa di studio Progetto Talenti verrà data per un anno all’associazione / società partner che si occuperà della scelta e della conseguente formazione sportiva o artistica del ragazzo/a e che si assumerà la responsabilità di portare avanti il ragazzo/a al meglio possibile, nel rispetto della piena catena di fiducia tipica del lavoro di “Un sorriso per tutti”.

Alcune delle associazioni partner sono: Asd Cierro per il Tennis (Maestro Massimo Cierro), Associazione Schermistica Partenopea per la Scherma (Maestro Sandro Cuomo), Polisportiva Partenope per il Basket (Maestro Enrico Giamberini), Associazione Discantus per la Musica (Maestro Luigi Grima), Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il canottaggio (Maestro Davide Tizzano).



La prima bancarella solidale per la raccolta fondi dedicata al Progetto Talenti sarà ospitata sabato 4 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 16.00, al bar “La Nova Central” a piazza Santa Maria la Nova a Napoli. Una piccola opportunità per dieci nuove gocce nel mare. Dieci nuovi sorrisi per tutti.